رابط التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون في 8 خطوات سدد ديونك

نقدم لكم خطوات التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون أحدي الخِدْمَات الإلكترونية التي تقدمها المنصة للمواطنين، حيث تتيح منصة إحسان للمواطنين التقديم في عدة أقسام بدية من (فرجت، تيسرت، كفارات، المشاريع) فضلا عن تغطية جميع المجالات، وهي تعتبر حلقة الوصل بين المتقدمين على التبرع والمتقدمين على المساعدات، صممت منصة إحسان خصيصًا إلى مساعدة المواطنين، وتسهل على رجال الخير التبرع في المنصة والتحقق من وصول هذا التبرع إلى مستحقيه، تتسم المنصة بالشفافية والحفاظ على سرية معلومات المتقدمين سواء المتبرعين أو المتبرع لهم.

رابط التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون

منصة إحسان الخيرية أحدي المنصات المشهورة التي تسهم في سد دين الفقراء والمحتاجين داخل الأراضي المقدسة، كما تمكن الفقراء ومحدودي الدخل والمرضي من التسجيل في المنصة إلكترونيًا، من أجل مساعدتهم في حل مشاكلهم المالية أو المرضية أو العلاجية، وفقًا إلى دراسة تقوم بها المنصة على الحالات المتقدمة، عن طريق أحدث التقنيات الحديثة، فيمَا تعد أبرز الحالات التي تدعمها منصة إحسان الخيرية بطريقة مباشرة (سداد الديون للمتعثرين، كفالة الأيتام، الدعم المباشر إلى الأسر الفقيرة، مساعدة الغارمين، سداد رسوم المدارس للفقراء).

خطوات التقديم في منصة إحسان الخيرية كمحتاج مساعدة

تعمل منصة إحسان الخيرية كوسيط ما بين طالب المساعدة والمتبرع وفقًا لسرية كبيرة بين الطرفين، لهذا اعده المنصة آلية للتسجيل جاءت كالتالي:

توجه إلى موقع منصة إحسان. الضغط على أيقونة (التسجيل). فتح حساب جديد. سجل بياناتك كالتالي (الاسم، البريد الإلكتروني، رَقْم الجوال). الضغط على فتح حساب جديد. حدد القسم الذي تود الحصول منه على مساعدة. سجل حالتك. اذا كنت بحاجة لمساعدة مالية سجل حالتك في (فرجت).

شروط التقديم في منصة إحسان الخيرية للحصول على مساعدات

يشترط على الأشخاص الراغبين في الوصول إلى مساعدات منصة إحسان أن يدركوا شروط التسجيل في منصة إحسان الخيرية والتي أبرزها التالي:

جنسية المستفيدين يجب أن تكون سُعُودية.

ألا يكون المستفيد خارج حدود المملكة أثناء طلب الحصول على مساعدة.

يجب أن يمتلك المتقدم رَقْم جوال سعودي مسجل باسمه.

توافر بريد إلكتروني للمتقدم.

إرفاق جميع الوثائق المطلوبة.

طريقة التواصل مع منصة إحسان الخيرية

هناك طريقتين للتواصل مع منصة إحسان الخيرية من أجل الحصول على مساعدة كالتالي: