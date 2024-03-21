استعدوا من الآن.. موعد امتحانات الشهادة الثانوية باليمن 2024 وخطوات استخراج أرقام الجلوس

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باليمن بالإعلان عن تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، وشجعت الطلاب على التحضير الجيد والالتزام بالدراسة لضمان نجاحهم في الامتحانات، وأعلنت الوزارة عن كيفية الحصول على أرقام جلوس الطلاب لامتحان الثانوية العامة 2024 من خلال رابط مباشر، ويجب على كل طالب معرفة رقم جلوسه لتحميل النتيجة من الموقع الرسمي للوزارة، ويبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة كيفية الاطلاع على أرقام الجلوس لامتحانات الصف الثالث الثانوي في اليمن وفقا لما تقرر من قبل الإدارة العامة للاختبارات، وسيتم شرح جميع الأمور المتعلقة بالامتحانات في الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية باليمن 2024

أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في 22 يونيو 2024، وباقتراب امتحانات نهاية العام في اليمن، قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بزيادة عدد الطلاب المسجلين للامتحان، كما أعلنت الوزارة عن تشكيل اللجان التي ستجري فيها الامتحانات، ودعت إلى الالتزام بالقواعد اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب ومنع انتشار الأوبئة والأمراض بينهم خلال فترة الامتحانات.

خطوات استخراج أرقام الجلوس للشهادة الثانوية 2024

قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بتوفير رابط للحصول على أرقام جلوس الشهادة الثانوية لعام 2024 في اليمن، وللحصول على هذه الأرقام يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية، عليك الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة العامة للاختبارات.

ثم النقر علي خانة الخدمات الإلكترونية.

ثم إدخال اسم الطالب أو الطالبة الذي ترغب في معرفة رقم جلوسه.

ثم تحديد الفئة الصفية التي ينتمي إليها الطالب الذي تريد معرفة رقم مقعده فيها.

ثم النقر علي خانة البحث عن رقم الجلوس.

ثم ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة برقم مقعد الطالب الذي بحثت عنه.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في اختبارات الثانوية العامة 2024

وضعت وزارة التربية والتعليم في اليمن قائمة بالوثائق المطلوبة للتسجيل في امتحانات الثانوية العامة.