بإشارة جيدة أستمتع بمسلسلات رمضان.. ‏تردد قناة ام بي سي مصر على نايل سات بجودة عالية

تردد قناة ام بي سي مصر، قناة ان بي سي مصر ازداد البحث عنها في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب عرضها لمجموعة قوية جدًا من مسلسلات رمضان لعام 2024 ومن هذه المسلسلات مسلسل العتاولة ومسلسل نعمة الأفوكاتو والكثير من الأعمال الدرامية الأخرى التي أثارت الجدد على مواقع التواصل الاجتماعي ونظرًا لذلك أصبح الملايين يهتمون بمعرفة التردد الخاص بالقناة حتى يستمتعوا بمشاهدة الأعمال الدرامية الرائعة المتوفرة خلال هذا العام.

‏تردد قناة ام بي سي مصر على النايل سات

‏قناة ام بي سي مصر هي قناة مجانية متخصصة في عرض الأعمال الدرامية الرائعة والكثير من البرامج المتميزة ومن أشهرها برنامج رامز الذي يتم عرضه في كل عام بشكل جديد وبمقاب جديد، ونظرًا لأن القناة تعرض مجموعة قوية من الأعمال الدرامية والبرامج يبحث عنها الكثير من المتابعين خصوصا خلال شهر رمضان الكريم:

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4 / 3.

تردد قناة ام بي سي مصر على عرب سات

‏قناة ام بي سي مصر هي قناة مميزة تقدم على شاشتها مجموعة رائعة من المسلسلات لأبطال معروفين جدًا منهم أحمد السقا وحمادة هلال والكثير من الفنانين المعروفين الآخرين الذين يقدمون هذا العام أعمال درامية مميزة شغلت مواقع التواصل الإجتماعي منذ بداية عرضها في أول أيام رمضان ولذلك تهتم القناة بتحسين تردداتها على جميع الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد : 11919.

معامل تصحيح الخطا : 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب : أفقي.

‏مسلسلات رمضان تعرض على قناة ام بي سي مصر

‏من أشهر مسلسلات رمضان التي يتم عرضها على شاشة قناة أم بي سي مصر: