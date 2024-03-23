“علشان متتأخرش على معادك” متى يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي وانتهاء التوقيت الشتوي في مصر

موعد تطبيق التوقيت الصيفي، مع اقتراب قدوم فصل الصيف تتزايد معدلات البحث عبر محركات البحث عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي بالتزامن مع انتهاء فصل الشتاء هذا العام، والذي استمر لمدة 89 يوم، كما يتساءلوا أيضًا هل سيطبق هذا التوقيت في شهر رمضان المبارك أم لا، فإذا أردت أن تعرف كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع تابع معي السطور القادمة من هذا المقال.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

كما نعرف أن فصل الشتاء قد انتهى رسميا بعد 89 من بدايته، ويبدأ بعدها فصل الربيع الذي يحبه الجميع حيث يكون الجو فيه معتدل معظم الوقت، مع وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لذلك يريد المواطنين معرفة هل بعد انتهاء فصل الشتاء يطبق التوقيت الصيفي، وحسب ما جاء من معهد البحوث الفلكية أن التوقيت الشتوي سيتم العمل بها حتى قرب انتهاء شهر أبريل القادم بالتحديد ينتهي التوقيت الشتوي يوم 26 أبريل، بعد أن أستمر العمل بهذا التوقيت منذ 6 أشهر ماضية.

موعد بداية فصل الربيع 2024

كما نعرف أن فصل الشتاء قد انتهى رسميًا حدوث الاعتدال الربيعي يوم 20 مارس، ومن المقرر أن يستمر فصل الربيع هذا العام لمدة 92 يومًا، وفي يوم 20 من مارس تشرق الشمس من نقطة الشرق تمامًا، وكذلك تغرب من نقطة الغرب تمامًا، كما أن أشعة الشمس تتعامد على خط الاستواء، مما يعني أن الإشعاع الساقط على نصفي الكرة الأرضية يكون متساوى، وبالتالي فإن ساعات الليل تتساوى مع ساعات النهار كل منهما 12 ساعة تقريبًا.