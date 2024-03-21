جوائز كبيرة جدا.. إجابة سؤال الحلقة 11 من برنامج طائر السعيدة الموسم السادس 2024 مع المبدعة المتألقة مايا العبسي

تقام مسابقة “طائر السعيدة” مع بداية شهر رمضان 2024 على قناة السعيدة اليمنية يوميا في المساء، وتتضمن مجموعة من الفقرات الخاصة بالإعلامية مايا العبسي وتحتوي على أسئلة موجهة للجمهور المشارك في البرنامج، ويقوم المشاهدين بالإجابة علي سؤال الحلقة ويتم منح الفائز بالإجابة الصحيحة جائزة قيمة، وفي نهاية الحلقة يُطرح سؤالٌ للجمهور يتعلق بشخصية مشهورة في مجال معين، ويطلب منهم الإجابة من خلال رابط الاشتراك في المسابقة، ويزداد البحث الآن عن إجابة سؤال الحلقة 11 من البرنامج، وفي الأسطر القليلة القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، حيث يمكنكم التسجيل للفوز بجائزة تصل قيمتها إلى مليون ونصف ريال يمني، كهدية من برنامج “طائر السعيدة” في رمضان 2024، لذا يرجي متابعتنا.

إجابة سؤال الحلقة 11 من برنامج طائر السعيدة

في الحلقة 11 من برنامج طائر السعيدة، تم طرح سؤال:

أكاديمية وإعلامية يمنية توفيت عام 2011 بعد أن شغلت العديد من المناصب ولها عدد من المؤلفات ومنها سنوات الجمر، فمن هي؟

والإجابة هي:

أمة الرؤوف حسين الشرقي المعروفة باسم رؤوفة حسن.

خطوات التسجيل في مسابقة طائر السعيدة 2024

إذا كنت ترغب في الفوز بجائزة مسابقة طائر السعيدة 2024 عن طريق الإجابة على سؤال المشاهدين في كل حلقة، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك الدخول علي رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة.

ثم تسجيل الدخول والإجابة علي سؤال الحلقة إجابة صحيحة.

ثم إدخال بيانات المتسابق في الخانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

ثم تحديد المحافظة التي يتبع لها المتسابق.

ثم النقر علي خانة اشتراك.

بهذه الطريقة، تكون قمت بتسجيل اشتراكك في المسابقة ويمكن أن تكون واحداً من المحظوظين الفائزين بالجائزة المقدمة من البرنامج.

تردد قناة السعيدة