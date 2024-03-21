تابع كرتونك المفضل .. تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات 2024 شوف الحلقات الجديدة مدبلجة

تبحث الأمهات عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على كل الأقمار الصناعية، لأن قناة توم وجيري من أفضل قنوات الكرتون الفضائية التي تتميز بمتابعة كبيرة من قبل ملايين الأطفال في كل مكان، قناة توم وجيري متميزة عن غيرها من القنوات لأنها تناسب أطفال من فئات عمرية متنوعة ومتفاوتة، حيث تعتمد القناة على المرح والسعادة نتيجة المغامرات بين توم وجيري.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

من الضروري أن تبحث الأمهات عن قناة آمنة المحتوى لأولادهم مع الحرص على الجاذبية والاستمتاع في آن واحد، لذلك أصبح تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 موضع اهتمام وبحث الجميع، لأن القناة تتميز بشهرة كبير ومعدلات بحث مرتفعة على كافة المواقع الإلكترونية، والجدير بالذكر أن جماهير قناة توم وجيري منتشر في كل الدول العربية من الكبار والصغار معا، لذلك نتناول معا التردد الجديد الذي أعلنت عنه إدارة القناة بعد التحديث.

تردد قناة Tom & Jerry على النايل سات.

التردد هو: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة Tom & Jerry على العرب سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات

هناك الكثير من المميزات التي ساهمت في تصدر قناة توم وجيري قائمة قنوات الأطفال المفضلة في الدول العربية، وجعلت منها محطة مثالية ترضي الأطفال ومن هذه المميزات ما يلي.