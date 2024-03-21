“بشرى سارة للمتقاعدين” زيادة رواتبهم في الطريق لعام 2024: كل ما تريد معرفته!

المتقاعدون الجزائريون يتطلعون للاستفسار عن جداول زيادة رواتبهم الشهرية، حيث أعلنت الهيئة العامة للضمان الاجتماعي عن مواعيد هذه الزيادات، بالإضافة إلى ذلك، يتسنى لهم الاطلاع على قيمة الزيادات النقدية إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة، ويمكنهم القيام بذلك بسهولة وفي وقت قصير مباشرة من مساكنهم دون أي تعقيدات تذكر.

مقدار الزيادة المستحق إضافتها على رواتب المتقاعدين الجزائريين 2 024

مقدار الزيادة المستحقة لرواتب المتقاعدين الجزائريين لعام 2024 تم تحديده كالتالي:

لا تتعدى الرواتب الشهرية الممنوحة للمتقاعدين قيمة 20000 دينار.

لن تتجاوز الزيادة المتوقعة 5% كحد أقصى.

ستحصل الرواتب التي تصل إلى 20000 دينار فقط على زيادة بنسبة 4%.

للرواتب التي تتراوح بين 50000 و 80000 دينار، سيتم إضافة زيادة بنسبة 3%.

بالنسبة للرواتب التي تتجاوز 80000 دينار، ستحصل على زيادة بنسبة 2%.

يحصل من يتقاضى معاشاً بقيمة 10000 دينار على زيادة قدرها 15000 دينار وهكذا.

ستُصرف مقدار الزيادة المحددة على جميع أنواع المعاشات الممنوحة للمتقاعدين.

الموعد النهائي لإضافة الزيادات الجديدة على رواتب المتقاعدين في الجزائر

يرغب المتقاعدون الجزائريون في التعرف على المواعيد النهائية لإضافة الزيادات النقدية التي من المقرر حصولها على رواتبهم، وفقاً لإعلان وزارة التأمينات الاجتماعية، إليكم التفاصيل:

تاريخ الإضافة الأولى:

تبدأ أولى أيام إضافة الزيادات في يوم 1 مايو 2024م.

تحديد قيمة الزيادات:

تم تحديد قيمة الزيادات من قبل فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية.

الغرض من الزيادات:

الهدف من ذلك هو دعم المتقاعدين لضمان حياة كريمة لهم.

إجراءات الاستعلام عن قيمة الزيادات المستحق اضافتها على رواتب المتقاعدين إلكترونيا

يستطيع المتقاعدون في الجزائر القيام بإجراءات الاستعلام إلكترونياً عن قيمة الزيادات المستحقة وهي: