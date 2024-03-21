شحن شدات ببجي Pubg أفضل بطاقات ببجي بأفضل أسعار مع المزيد من الشدات المجاني

نوفر إلى كل الباحثين في عن كيفية الحصول على شدات ببجي طريقة شحن شدات ببجي بأسهل الطرقـ ويُعرف شدات ببجي أيضًا باسم PUBG Unknown Currency (UC)، وتعتبر هي العملة الافتراضية التي تستخدم في لعبة ببجي من أجل الحصول على إضافات مهمة ورائعة ومميزة داخل اللعبة، حيث يقوم المستخدمون بشراء هذه الشدات لاستخدامها في شراء العناصر داخل اللعبة، مثل الأزياء والأسلحة والذخيرة وغيرها.

شحن شدات ببجي Pubg

هذا بالإضافة إلى ذلك، يتمكن الاعبين من استخدام الشدات لتفعيل “رويال باس”، وهو ميزة تميزهم وتمنحهم جوائز إضافية عندما يصلون إلى مستويات متقدمة في اللعبة، مما يعزز فرصهم في الفوز، ومن خلال تلك التقرير سوف نوفر إليكم كافة الخطوات السليمة والتي يمكن من خلالها الحصول على شدات ببجي بأرخص الأسعار.

طرق شحن شدات ببجي

أولا شحن الشدات بواسطة بطاقات ببجي :-

يتم شراء بطاقة ببجي من المواقع المتخصصة والشهيرة.

يتم استخدام كود التفعيل الذي يُرسل عبر البريد الإلكتروني لشحن الشدات على حساب اللاعب.

يتم كتابة الـ ID الخاص بلاعب في ببجي وإدخال كود التفعيل على موقع اللعبة والضغط على REDEEM.

ثانيًا شحن الشدات بواسطة بطاقات iTunes :-



يمكن لأصحاب الآيفون والآيباد شحن الشدات باستخدام رصيد APPLE ID عبر بطاقات الـ iTunes.

يتم فتح اللعبة وتسجيل الدخول وشراء الشدات باستخدام رصيد الـ iTunes.

ثالثًا شحن الشدات بواسطة بطاقات Google Play :-