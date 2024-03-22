صرف عيدية 100 ألف دينار لمستفيدي الرعاية الاجتماعية في العراق.. حقيقة أم تداول شائعات ؟!

في وقت سابق تقرر عيدية 100 ألف دينار، وذلك لجميع المستفيدين والمستفيدات من برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، حيث بوقت سابق صدر قرار من مجلس الوزراء العراقي وعلى أساسه تم تقديم تِلك العيدية للمواطنين قُبيل العيد، ومن جديد يتساءل المستفيدين من البرنامج عن حقيقة صرف مبلغ كهذا لهم بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، فدعونا نوضح لكم حقيقة الأمر، وهل سيتم الصرف أم أنها مجرد شائعة؟!

حقيقة صرف عيدية 100 ألف دينار

للأسف لا يوجد أي قرار رسمي بالوقت الحالي من قِبل وزارة العمل العراقية أو حتى من قِبل مجلس الوزراء العراقي بشأن مبلغ كهذا كعيدية لعيد الفطر، وعلى أساسه لا يوجد من الأساس ما يُسمى عيدية بقيمة 100 ألف دينار عراقي لهذا العيد هذا العام 1445 حتى الآن.

مع العلم أنه سبق وتم تخصيص هذا المبلغ وصرفه عيدية في العيد للمستفيدين من الرعاية، مع سداد قيمة السلة الغذائية للمواطنين عن الأشهر التي لم يُصرف لهم قيمة السلة الغذائية، ولكن بوقت سابق وليس هذا القرار لهذا العام، وذلك لأنه لم يصدر أي قرار من الوزارة أو الحكومة أو أمر من مجلس الوزراء بهذه العيدية أو المنحة.

إذن لا يوجد أمر رسمي على تقديم مبلغ 100 ألف دينار لمستفيدي الرعاية كعيدية للعيد.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

وعن دعم الرعاية الاجتماعية فهو مبلغ بقيمة 450 ألف دينار عراقي يقدم للمواطنين شهريًا من يتوافر بهم الشروط الخاصة بالرعاية، وتعمل العمل العراقية على تجهيز كشوفات للمشمولين بالبرنامج بصورة وجبات وفي انتظار الوجبة السابعة، وحسب تصريح وزير العمل العراقي، فإن كشوفات المشمولين بالوجبة السابعة جاهزة، ولكن في انتظار التخصيص المالي فقط، وحينها سيتم الصرف فورًا.