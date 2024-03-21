لحمة بـ 350 و كبدة بـ 450! هزّة في أسعار اللحوم بالأسواق في مساء اليوم!

في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها أسواق اللحوم، سنقدم لكم في هذا المقال نظرة شاملة على أسعار مختلف أنواع اللحوم في الأسواق المصرية، يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل شامل للوضع الحالي لأسعار اللحوم، وتسليط الضوء على الاستقرار والتغيرات الأخيرة في أسعار اللحوم في السوم المصري.

أسعار اللحوم في السوق المصري بالتفصيل

أولا سعر اللحم البلدي

سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح حاليا حوالي 350 جنيه. أما سعر الكبدة البلدي فقد سجل تقديرات تصل إلى حوالي 450 جنيه للكيلو.

ثانيا سعر اللحم البقري البرازيلي

أما فيما يتعلق باللحوم البقرية الوافدة من البرازيل بأسعارها تتراوح بين 280 و320 جنيه للكيلو.

ثالثا سعر اللحم الهندي

يبلغ سعر اللحم المفروم المستورد من الهند حوالي 290 جنيه للكيلو. بينما تسجل الكندوز الهندي سعر حوالي 390 جنيه للكيلو. اما اللحم المستورد من البرازيل المكعبات الأحمر فقد بلغ سعره حوالي 330 جنيه للكيلو.

رابعا سعر اللحم الجملي

تتراوح أسعار اللحم الجملي بين 300 و350 جنيهًا للكيلو. بينما يبلغ سعر البرجر حوالي 350 جنيهًا للكيلو. وتسجل أسعار الكبدة الكندوز حوالي 400 جنيه في منافذ البيع.

خامسا سعر اللحم الضأن البرقي

يسجل سعر كيلو اللحم الضأن البرقي حوالي 450 جنيه.

توضح هذه الأسعار الوضع الحالي للحوم في الأسواق المحلية، إلا أنه يجب توخي الحذر لأن التغيرات في الأسعار قد تحدث بنمط سريع، لذا، ننصح المستهلكين بالتحقق من الأسعار في المحلات ومنافذ البيع قبل إتمام عمليات الشراء، وذلك حتى يضمنوا الحصول على أفضل أنواع اللحوم وأفضل الأسعار وفقا لاحتياجاتهم ووفقا لميزانياتهم.