المسلسل الانجح في الموسم الرمضاني .. مواعيد عرض مسلسل الحشاشين 2024.. اشتداد حصار آلموت والنبوءة تتحقق

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين ، يعرض في شهر رمضان الكريم عدد كبير جدا من الأعمال الدرامية والمسلسلات المتميزة من بطولة مجموعة من أشهر الفنانين وواحد من هذه المسلسلات هو مسلسل الحشاشين الذي استطاع أن يحدث جدلًا كبيرًا وسط النقاد، وآثار تساؤلات كثيرة حول فكرته وحول تاريخ بعض الجماعات والفرق التي يحكى عنها في كل زمان ومكان.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

تحاول فرقة الحشاشين من خلال أحداث المسلسل أن تقدم تبريرات لأفعالها الخاطئة فهي متأكدة أنها تقدم الصواب للناس بل وتحاول بكل جهدها أن تجعلهم مقتنعين بما يفعلوا، أما عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين فهي كالتالي:

استطاعت قناة dmc أن تأخذ حق عرض مسلسل الحشاشين في رمضان الحالي 2024 ، ولهذا فهي تقوم بعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً.

كما تقوم قناة dmc بإعادة الحلقة مرة في تمام الساعة الثانية إلا الربع صباحا، ومرة أخرى الساعة الرابعة والربع مساءً.

إضافة إلى ماسبق فإن منصة watch it تقوم بعرض هذا المسلسل في نفس وقت عرضه على قناة dmc .

فكرة مسلسل الحشاشين

يعد مسلسل الحشاشين من أهم المسلسلات التي تعرض واقعًا حيًا ملموسًا في الحياة العامة، فهو يعرض تاريخ بعض الجماعات التى أثارت الذعر بين الناس، حيث أنه بمجرد سماع هذا المصطلح تسيطر علينا حالة من الرعب والقلق الدائم.