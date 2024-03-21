إليكم الميزات والمواصفات لهاتف Xiaomi 14 Ultra وسعره في المملكة العربية السعودية وباقي الدول العربية

أعلنت شركة شاومي الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية عن أحدث هواتفها الرائدة لعام 2024 وهو Xiaomi 14 Ultra، حيث تسعى شاومي دائماً لتقديم أفضل ما لديها في عالم الهواتف الذكية للتنافس مع كبار الشركات، يتميز هذا الهاتف بأنه يقدم أربع كاميرات خلفية عالية الجودة لمحبي التصوير، ويحتوي على معالج رائد من شركة سناب دراجون المشهورة في صناعة المعالجات، كما يأتي الهاتف بشاشة مثالية تتميز بمعدل تحديث رائع، في هذا المقال، سنقدم لكم معلومات عن سعر ومواصفات هذا الهاتف.

الكاميرات والتصوير في Xiaomi 14 Ultra هما الميزتان الأبرز

مواصفات الكاميرات في هاتف Xiaomi 14 Ultra تشمل مجموعة متنوعة من الخيارات لتلبية احتياجات المستخدمين بشكل متنوع، حيث يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط الصور بوضوح فائق، بينما تقدم الكاميرا الثانية نفس الدقة لكنها تعمل بتقنية بريسكوب، مما يتيح للمستخدمين تجربة مختلفة في التصوير.

تأتي الكاميرا الثالثة أيضاً بدقة 50 ميجابكسل وتقدم تقنية التقريب البصري، ما يساعد في التقاط الصور بجودة عالية حتى في المشاهد البعيدة، ومع الكاميرا الرابعة التي تعمل بنفس الدقة، يمكن للمستخدمين التقاط صور بزاوية واسعة تجمع بين التفاصيل والإطلالات الشاملة، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل، مما يسهل التقاط الصور الشخصية وإجراء المكالمات الفيديو بجودة عالية.

مواصفات مكونات هاتف Xiaomi 14 Ultra

فيما يتعلق بمواصفات العتاد الداخلي، يأتي هاتف Xiaomi 14 Ultra بمواصفات متميزة:

الهاتف متوفر بذاكرة داخلية بحجم يبلغ 256 أو 512 أو 1 تيرابايت، لتخزين الملفات والبيانات بكفاءة عالية، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 12 أو 16 جيجابايت، لتمكين تشغيل التطبيقات بسلاسة وبدون تأخير.

يعتمد على معالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 3 ثماني النواة، والذي يتميز بدقة تصنيع تبلغ 4 نانومتر، ويضمن أداءاً قوياً وسريعاً.

يتضمن المعالج الرسوميات Adreno 750، الذي يسهم في تقديم تجربة تشغيل سلسة للتطبيقات والألعاب الرسومية المتطلبة.

ومن الجدير بالذكر أن الهاتف لا يدعم إمكانية إضافة ذاكرة خارجية، لكن مع الخيارات الواسعة للذاكرة الداخلية، يمكن للمستخدم تخزين الكثير من الملفات بسهولة.

يتميز هاتف شاومي الجديد بشاشته، حيث تعمل شاشة هاتف Xiaomi 14 Ultra بتقنية AMOLED، مع حجم يبلغ 6,73 بوصة ودقة تصل إلى 1440×3200 بكسل، وتتميز بكثافة بيكسلات تصل إلى 522 بكسل في كل إنش، وتحظى بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز

سعر هاتف Xiaomi 14 Ultra بالدولار الأمريكي مقارنة بسعر الصرف في أبرز الدول العربية

هاتف Xiaomi 14 Ultra متوفر بسعر يبلغ 1500 دولار أمريكي، وبسعر 74025 جنيهاً مصرياً، وبسعر 5625 ريالاً سعودياً، يجب الانتباه إلى أن سعر الجهاز قد يختلف من بلد لآخر بناءً على تحويل السعر إلى العملات المحلية.