بعد طرحه رسميًا.. سعر ومواصفات هاتف infinix note 40 2024 “مزايا مُبهرة لمُحبي إنفنكس”

بعد أن أزاحت انفنكس الستار عن هاتف infinix note 40 الجديد، بل والإعلان عن السلسلة بشكل رسمي، بدأ المواطنون عشاق الأجهزة اللوحية وخصوصًا من إنتاج الشركة يتساءلون عن سعر الهاتف ومميزاته وموعد الطرح في الأسواق، وخصصنا تقرير اليوم لنوضح لكم تفاصيل infinix note 40 2024، تابعونا.

مواصفات infinix note 40

أضافت انفنكس الكثير من المميزات إلى سلسلة نوت 40 الجديدة، حيث دعم للشاحن السريع مع تضمين مغناطيس للاستجابة لخزان الطاقة، هذا بالإضافة إلى سرعة الشحن والمزيد من الإمكانيات التي ميزت هذه السلسلة، وتأتي مواصفات الهاتف على النحو التالي:

وزن الهاتف 190 جرام.

أبعاد الهاتف 7.8 * 74.5 * 164.1 مم.

مصنوع من البلاستيك كاملًا من الخارج.

يقام الهاتف الغبار والماء بشكل رسمي.

الهاتف يدعم اتصال من نوع 4G.

شاشة الهاتف من النوع AMOLED، كما أن دقتها تأتي 2436*1080 بيكسل مع جودة فول hd.

معالج الهاتف ميدياتك HELIO G99، حيث ثماني النواة.

الواجهة للهاتف مبنية على نظام أندرويد الجديد 14.

رامات الهاتف تأتي من نوعية LPDDR4X، بينما الذاكرة UFS2.2.

مساحة تخزين الهاتف تأتي واحدة فقط وهي 8 جيجا رام + 256 جيجا.

الهاتف متواحد باللون الأسود واللون الذهبي أيضًا.

كاميرا الهاتف الأمامية ذات دقة عالية وجودة عالية أيضًا.

الهاتف يأتي بكاميرا خلفية مزدوجو.

متوافر بسمة للإصبع بأسفل الشاشة.

بطارية الهاتف تأتي بسعرة 5000 مللي أمبير، بجانب إمكانية الشحن السريع، ويدعم الهاتف أيضًا ميزة الشحن العكسي والشحن اللاسلكي.

سعر هاتف infinix note 40

تم طرح الهاتف في الأسواق بمارس 2024 الجاري بالخارج، ولكنه غير متاح في مصر بالوقت الحالي، ولكن متوقع إتاحته الفترة المقبلة، ومتوقع أن يكون سعر أقل من 14000 ألف، وذلك لأن نسخة infinix note 40 PRO بسعر 14500 ألف جنيه مصري، لهذا ستكون هذه النسخة أقل سعرًا.