معلومات تردد قناة الصباح الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (آذار 2024)

إليكم تردد قناة الصباح الكويتية الجديد على النايل سات، حيث هي قناة عربية تقدم محتوى متنوع وترفيهي للأسرة العربية، تعرض عليها مسلسلات وبرامج تناول القضايا الاجتماعية في البلاد، بالإضافة إلى البرامج الحوارية والثقافية المتنوعة، يمكنكم الآن متابعة بث القناة للاستمتاع بمحتواها المميز عبر ضبط التردد الموضح في السطور التالية.

لمحة عن شبكة قنوات الصباح وبرامجها المنوعة

شبكة قنوات الصباح هي مجموعة فضائية عربية تأسست في عام 2023، متخصصة في تقديم محتوى متنوع يشمل العديد من المجالات التي تهم المشاهدين العرب، تقدم القناة مجموعة من الأفلام والمسلسلات العربية المميزة، والبرامج الحوارية المتنوعة، وتحظى شبكة الصباح بشعبية كبيرة واسعة في مختلف بلدان الوطن العربي، وقد لاقت استحساناً فور بثها على شاشات التلفاز، نظراً لاختيارها لمحتوى متميز يناسب جميع الأذواق ويجذب جمهوراً واسعاً، كما أنها مناسبة لجميع أفراد الأسرة ويمكن مشاهدتها بشكل عائلي، وهي بشكل أساسي تتخصص في نقل الأخبار المحلية الكويتية والخليجية.

على الرغم من أن شبكة الصباح تعتبر واحدة من القنوات الفضائية الرائدة التي تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج والمسلسلات العربية، إلا أنها للأسف لا توفر بثاً مباشراً على الإنترنت حتى الآن.

تردد قنوات الصباح على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد القنوات في الآونة الأخيرة، ولكن يمكن للمتابعين مشاهدة بث قنوات الصباح وبرامجها المنوعة على التردد التالي:

التردد: 11938

اتجاه الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

معدل الترميز: 27500

ويمكن العثور على قناة الصباح الإخبارية المنوعة تحت اسم “Al Sabah TV” في قائمة القنوات.