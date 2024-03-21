ماذا سيحدث بعد أن تم الحكم علي أوليفيرا بالإعدام؟!.. مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس الحلقة 153 عبر قناة الفجر الجزائرية

يعتبر مسلسل قيامة عثمان واحد من بين الأعمال التركية البارزة التي حققت شهرة واسعة منذ بداية عرضه ويتابعه عدد كبير جداً من المشاهدين في الوطن العربي، وفي الساعات الأخيرة، شهدت محركات البحث زيادة في الاهتمام بالمسلسل التركي “المؤسس عثمان” وبالتحديد الحلقة 153 المترجمة، حيث استطاع أن يجذب جمهورا كبيرا ونسب مشاهدة عالية، وذلك يعود إلى الأحداث التاريخية الكبيرة التي يعرضها المسلسل، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على حلقة 153 من مسلسل المؤسس عثمان.

مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس الحلقة 153

يعتبر مسلسل “عثمان” من الأعمال الأسطورية الشهيرة، حيث يتم عرض الموسم الخامس منه حاليًا وما زال يحظى بشعبية كبيرة ونسب مشاهدة عالية، وذلك بسبب دقة السيناريو وتنفيذ المسلسل بشكل عام، من المتوقع أن تحمل الحلقة القادمة من المسلسل تطورات كبيرة، خاصة بعد جريمة قتل هوليفيرا للسيدة التشيم بالسم والحكم بالإعدام عليها.

موعد مسلسل قيامة عثمان

يمكنك متابعة مسلسل “المؤسس عثمان” على قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس في الأوقات التالية:

في تمام الساعة 11.00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

في تمام الساعة 10.00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

في تمام الساعة 9.00 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

ينتظر المشاهدين بفارغ الصبر الحلقة 153 لمعرفة الأحداث القوية التي ستحدث فيها، حيث تم الكشف في النهاية عن هوية الجاسوسة التي قامت بوضع السم في الماء، مما أدى إلى إصابة صهرة السيد جوندوز، القائد البارز في قبيلة الكايي ومع صدور حكم الإعدام بحق أوليفيرا، فإن التركيز يتجه نحو ما سيحدث معها ومع بوليفيا بعد ذلك. ستبقى الأنظار متجهة نحوهما وماذا سيحدث معهم في الأحداث القادمة؟، والآن سنتعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية التي تبث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 153 من الجزء الخامس، وهي كالتالي

تردد قناة الفجر الجزائرية علي نايل سات

الجودة: SD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 12645 أو 12034.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي عرب سات

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 11034.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

بوراك أوزجيفيت يجسد شخصية عثمان غازي، مؤسس الدولة العثمانية، في دور البطولة.

إيمره باسالاكغ: يلعب دور بالو الذي يكون صديقاً مقرباً لعثمان غازي ويسانده في رحلته.

راغب سافاش: يقوم بتجسيد شخصية سليم بيك، التي تلعب دورًا مهمًا في تطور الأحداث.

ديدام بالشين: يلعب دور شخصية سليمان شاه، وهو عضو في العشائر والمحاربين في القبيلة.

نور الدين سونماز: يقوم بتأدية دور علاء الدين الذي يعتبر شخصية حيوية تؤثر في تطور الأحداث.

جلال يلعب دور أبو العز الذي يعتبر شخصية قوية ومؤثرة في القبيلة والمجتمع.

تؤدي عائشة جول جوناي دور بالهاتون حاتون، الشخصية التي تعتبر مهمة ومركزية في السلسلة.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

تردد قناة ATV

تردد قناة ATV علي نايل سات

جودة البث SD.

معدل ترميز 27500.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚

التردد 10796.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة ATV علي عرب سات