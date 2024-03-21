أخبار مصر
إجازات شهر إبريل 2024 للموظفين والطلاب وموعد اجازة العيد
مع حلول شهر إبريل 2024، تتبادر في أذهان الكثير من الأشخاص البحث عن مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية التي ستكون متاحة خلال هذا الشهر. يعد شهر إبريل واحدًا من الأشهر المنتظرة بفارغ الصبر، حيث يحمل معه العديد من الفرص للتواصل مع العائلة والأصدقاء والاستمتاع بالأوقات الرائعة ومن بين الأحداث الهامة التي تقع في شهر إبريل، يأتي عيد الفطر المبارك، الذي يعتبر من أهم الأعياد في العالم الإسلامي.
إجازات شهر إبريل 2024 للموظفين والطلاب
مع حلول شهر إبريل 2024، يهتم عدد كبير من الأشخاص بالتعرف علي مواعيد العطلات الرسمية والإجازات التي ستكون متاحة خلال هذا الشهر. وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان
- ستبدأ العطلات الرسمية في الفترة من يوم الجمعة الموافق 5 إبريل والسبت الموافق 6 إبريل.
- وستليها إجازة عيد الفطر المبارك، التي ستبدأ من يوم 9 أبريل وتستمر حتى 12 من نفس الشهر.
- إجازة عيد الفطر المبارك تعد من أهم العطلات الرسمية في العالم الإسلامي، حيث يحتفل المسلمون بنهاية شهر رمضان المبارك بفرحة وسعادة. وفي هذه الإجازة، يتمتع جميع موظفي الدولة بإجازة مدفوعة الأجر، مما يتيح لهم الفرصة للاسترخاء والتواصل مع الأحباء وقضاء وقت ممتع في أنشطة مختلفة.
- بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ستتبعها سلسلة من العطلات الرسمية والإجازات لموظفي الدولة. يوم السبت الموافق 13 إبريل سيكون عطلة أسبوعية، تليها يوم الجمعة 19 أبريل والسبت 20 أبريل أيضًا عطلات أسبوعية. كما ستكون يوم الخميس 25 أبريل عيد تحرير سيناء، وبعدها يوم الجمعة 26 أبريل والسبت 27 أبريل ستكون عطلات أسبوعية أخرى.