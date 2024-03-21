“بإمكانيات خيالية وسعر غير متوقع” هاتف Samsung Galaxy M34 5G بمواصفات وبشاشة في غاية الجمال وتصميم شيك

تقدم شركة سامسونج هاتف Samsung Galaxy M34 5G، الذي يعتبر هاتفًا مميزًا يجمع بين أداء عالي ومواصفات متقدمة، وذلك بسعر متناسب يجعله في متناول الجميع ويتميز هذا الهاتف بشاشة استثنائية توفر تجربة مشاهدة فيديوهات ولعب الألعاب لا مثيل لها وتأتي الشاشة بتقنية Super AMOLED ومعدل تحديث عالي يصل إلى 120 هرتز، مما يضمن تجربة بصرية سلسة وواقعية

تصميم ومواصفات جوال Samsung Galaxy M34 5G:

التصميم:

الأبعاد: يأتي بأبعاد 161.7 × 77.2 × 8.8 ملم.

الوزن: يزن حوالي 208 جرام.

خامات التصنيع: يتم استخدام البلاستيك في تصنيع الهاتف من الخارج.

الألوان المتوفرة: يتوفر بالألوان الأزرق والفضي والبني.

المعالج:

الشركة: يأتي بمعالج من شركة سامسونج.

النوع: يعتمد على معالج Exynos 1280 وتكنولوجيا 5 نانو.

المعالج الرسومي: يستخدم معالج رسومي من نوع Mali-G68، وهو نفس المستخدم في هاتف Samsung Galaxy A53 5G.

شبكات الاتصال:

عدد الشرائح: يدعم استخدام شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

الشبكات: يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والجيل الخامس 5G.

الاتصالات:

الواي فاي: يدعم شبكات الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac ويدعم الـ Dual-band و Wi-Fi Direct.

البلوتوث: يدعم البلوتوث بإصدار 5.3 ويدعم خاصيتي الـ A2DP و LE.

تحديد الموقع: يدعم تحديد الموقع بواسطة GPS وأنظمة الملاحة الـ GLONASS و GALILEO و BDS.

منفذ USB: يأتي بمنفذ USB من نوع Type C ويدعم خاصية الـ OTG، مثل هاتف Samsung Galaxy A52s 5G.

مستشعرات الهاتف:

يدعم معظم مستشعرات التسارع والقرب والجيروسكوب والبوصلة عن طريق السوفت وير. يحتوي على مستشعر بصمة الأصبع المدمج في زر الطاقة. يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق التعرف على شكل الوجه. هذه هي بعض مواصفات جوال Samsung Galaxy M34 5G من حيث التصميم والمعالج وشبكات الاتصال والاتصالات ومستشعرات الهاتف. يجمع هذا الهاتف بين تصميم أنيق ومواصفات تقنية متقدمة، مما يجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف يوفر أداءً قويًا وتجربة استخدام مريحة.

سعر جوال Samsung Galaxy M34 5G

سعر جوال Samsung Galaxy M34 5G يختلف حسب السوق والدولة، إليك بعض الأمثلة عن الأسعار المتوقعة في بعض الدول:

السوق المصري:

نسخة 128 جيجا و 6 جيجا رام: حوالي 9500 جنية. نسخة 128 جيجا و 8 جيجا رام: حوالي 11000 جنية.

المملكة العربية السعودية:

نسخة 128 جيجا و 6 جيجا رام: حوالي 875 ريال سعودي.

دولة الإمارات: