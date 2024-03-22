من هنا 👇 مسابقة فوازير فريش رابط سريع fazoura FRISH+ موعد إرسال الإجابات على الموقع الرسمي

مسابقة فوازير فريش رابط سريع أقبلت شركة فريش المصرية المعروفة لدى الجميع بتخصصها في بيع الأجهزة الكهربائية أثناء شهر رمضان المبارك على إطلاق مسابقة فوازير جديدة، كما أن هذا الموسم الرمضاني الحالي لديهم ثنائي مبهر من الفنانات اللاتي يقودن هذه الحملة والإعلان عن الفوازير يوميا عبر قناة MBC مصر، وهما الفنانتين دينا الشربيني والفنانة روبي.

مسابقة فوازير فريش رابط سريع

يتساءل الكثير من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية عن مسابقة فوازير فريش رابط سريع، حيث يرغبون في معرفة الرابط المخصص لهذه المسابقة، حيث يمكن المشاركة في المسابقة وإرسال الإجابات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة فريش عبر شبكة الإنترنت، وذلك من خلال اتباع جميع الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة فريش.

في الخطوة التي تلي ذلك يجب اختيار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الموجودة أمامك على شاشة الهاتف.

بعد ذلك يتم إدخال الاسم رباعي كما هو موجود في الهوية الوطنية.

ينبغي اختيار المحافظة التي تقيم بها.

إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

في الخطوة الأخيرة يتم النقر على زر الإرسال.

تقليد رمضاني يحصل على لمسة جديدة

تشتهر شركة فريش المصرية بإعلاناتها الرمضانية الجذابة والمتميزة عن غيرها من الشركات، وهذا العام ليس استثناء، حيث تتميز هذه الحملة الجديدة بإعلان الفنانة روبي الشربيني والفنانة دينا عن مسابقة فوازير مثيرة، ومن المقرر أن تستمر هذه الفوازير طوال شهر رمضان من اليوم العاشر إلى آخر الشهر، وسوف تختبر المسابقة مهاراتك من خلال ما يلي: