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“ثبتها الآن”موعد مباراة الأهلي القادمة في ربع دوري أبطال أفريقيا 2024 وجميع القنوات الناقله بجودة عالية hd

صورة عبدالله عربي عبدالله عربيمنذ 5 ساعات
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موعد مباراة الاهلى القادمة
موعد مباراة الاهلى القادمة

بدأ العد التنازلي لموعد مباراة الأهلي القادمة أمام منتخب سيمبا التنزاني، في إطار المواجهات التنافسية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/2023، وبناء على ذلك ارتفعت معدلات البحث من كافة جماهير الكرة، خاصة عشاق المارد الأحمر، حيث تقام المباراة خلال الأيام القليلة المقبلة من الشهر الجاري مارس على ملعب “بنجامين مكابا”، حيث إن النادي الأهلي يستكمل مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تلقيه أولى هزائمه في الدوري العام هذا الموسم أمام منتخب البنك الأهلي ب4 أهداف مقابل 3.

موعد مباراة الأهلي القادمة 2023-2024

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي، من المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في بطولة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 29 مارس الجاري في ملعب “بنجامين مكابا بتنزانيا”، في الساعة 8 00 مساء بتوقيت القاهرة، وهذا الموعد وفقا لقرار اتحاد الكرة ، قرعة الدور ربع النهائي، من أجل أن يتأهل الفائز منهما لمنافسه ونظير الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي نظير بترو اتلتيكو الانجولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

من المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر أبرز القنوات الفضائية، وهي قناة Bein sport القطرية، وهذا لأنها هي القناة الحاصلة على الحق في نقل مباريات الأندية المصرية والعربية في كافة البطولات العالمية والقارية، وهذه القناة تتمثل بالتردد التالي:

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية القطرية على القمرالصناعي نايل ساتتردد قناة بي ان سبورت الرياضية القطرية على القمرالصناعي عرب سات
التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصيحيح الخطأ: 2/3

التردد: 11054

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصيحيح الخطأ: 2/3

 

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صورة عبدالله عربي عبدالله عربيمنذ 5 ساعات
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صورة عبدالله عربي

عبدالله عربي

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