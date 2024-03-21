معلومات تردد قطر التعليمية 1 الجديد على القمر الصناعي عرب سات بآخر تحديث (آذار 2024)

إليكم تردد قناة قطر التعليمية 1 الجديد على عرب سات، حيث تعتبر قطر التعليمية قناة متخصصة في تقديم محتوى تعليمي وشرح المناهج الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة في دولة قطر، تم إطلاقها بمبادرة من وزارة التربية والتعليم القطرية لتوفير المساعدة للطلاب في فهم الدروس عن بعد وتجنب الحاجة إلى دروس خصوصية لشرح المناهج مرة أخرى، سنقدم لكم في هذا المقال معلومات تردد قناة قطر التعليمية 1، بالإضافة إلى نبذة عن البرامج والمحتوى الذي تقدمها.

لمحة عامة عن قناة قطر التعليمية 1 وبرامجها المدرسية الثقافية

قناة قطر التعليمية 1 هي قناة فضائية تابعة للتلفزيون الرسمي في قطر، وقد تم إطلاقها بمبادرة من وزارة التربية والتعليم القطرية، تهدف القناة إلى مساعدة الطلاب، خاصة في المراحل الأولى، في فهم المناهج الدراسية من خلال شروحات متخصصة تقدمها نخبة من أفضل المعلمين والمعلمات في البلاد، وزاد الاهتمام فيها بشكل كبير منذ عام 2020 في ظل قرار تعليق الدراسة في المدارس والانتقال إلى التعليم عن بعد للحد، حيث ناشد وزير التربية القطري الطلاب آنذاك بمتابعة هذه القناة من أجل الاستفادة من شروحات المناهج التي تقدم عليها، وتتميز قناة قطر التعليمية 1 بجودة عالية في الصورة والصوت، حيث تستخدم أحدث المعدات وتسعى دائماً لتطوير نفسها ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وتضمن القناة فريقاً متميزاً من المعلمين والمعلمات المدربين بشكل ممتاز على توصيل المعلومات وشرح المناهج بطريقة تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، إلى جانب تطوير وضبط سلوكياتهم ومهاراتهم الحياتية، وإثراء ثقافتهم العامة.

معلومات تردد قناة قطر التعليمية 1 على القمر الصناعي عرب سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد القناة في الآونة الأخيرة، ولكن يمكن للمتابعين مشاهدة بث قناة قطر التعليمية 1 وبرامجها المنوعة على التردد التالي:

التردد: 12168

اتجاه الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 4\3

معدل الترميز: 22000

ويمكن العثور على قناة قطر التعليمية 1 تحت اسم “Qatar Edu1” في قائمة القنوات.