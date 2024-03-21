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طريقة إرسال حل مسابقة فوازير فريش 2024.. يا جمالو سؤال واحد يكسبك جهاز
بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، قامت شركة فريش المعروفة بالإعلان عن فوازير فريش 2024، والتي من خلالها يقوم المواطن بالإجابة على سؤال الحلقة، وكل يوم تقوم باختيار خمسة من المشاركين بالإجابات الصحيحة وتقوم بمنحهم أجهزة من إنتاجها، فدعونا نوضح لكم طريقة الاشتراك وما هي الشروط والأحكام للفوز بالمسابقة.
مسابقة فوازير فريش 2024
تقوم شركة فرش يوميًا في شهر رمضان بطرح فزورة، وعلى المتابعين الإجابة على تِلك الأسئلة، وهذه المسابقة تقوم بإعلان خمس فائزين كل يوم، بحيث يحصل الخمس فائزين على خمس أجهزة، وعلى المتقدم أن يشترك وفقًا للخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع مسابقة فريش الموجود على الشبكة.
- يقوم المشارك بالإجابة على السؤال.
- يدون اسمه وفقًا للبطاقة والمحافظة ورقم الهاتف.
- يوافق على الشروط والأحكام، ثم ينقر على “ارسل”.
- يظهر لك وصلت إجابتك وانتظر التواصل معك.
أحكام مسابقة فوازير فريش 2024
وضحت شركة فريش بعض الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة، بحيث يتم تقديم الجائزة بشكل حيادي ورسمي للمشتركين، وتأتي الشروط على النحو التالي:
- إرسال الإجابات على موقع الإجابات يكون من أول 6 م يوم إذاعاتها، وإلى الساعة 12:00 ص بعد منتصف الليل.
- تتصل الشركة بالفائزين من أول الساعة 9:00 م وإلى الساعة 11:00 ص لليوم التالي للفزورة.
- يتوجه الفائز بزيارة فروع الشركة في القاهرة ومعرض جسر السويس من أجل استلام الجائزة، وذلك خلال 24 ساعة من اتصال الشركة به، وبعد ذلك يتم إلغاء الجائزة.
- تِلك الجائزة متاحة للمشتركين في جمهورية مصر العربية فقط.
- يتم منح الجائزة للفائز وتصوريه ووضع الصورة رسميًا على مواقع التواصل الاجتماعي لفريش.
- يُستعد الفائزين من تابعي العاملين بالشركة أو عاملين بالشركة المنظمة للفزورة.
- لا يجوز استبدال الجائزة بمبلغ مالي.
- الاستلام يكون بالبطاقة.