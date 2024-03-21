طريقة إرسال حل مسابقة فوازير فريش 2024.. يا جمالو سؤال واحد يكسبك جهاز

بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، قامت شركة فريش المعروفة بالإعلان عن فوازير فريش 2024، والتي من خلالها يقوم المواطن بالإجابة على سؤال الحلقة، وكل يوم تقوم باختيار خمسة من المشاركين بالإجابات الصحيحة وتقوم بمنحهم أجهزة من إنتاجها، فدعونا نوضح لكم طريقة الاشتراك وما هي الشروط والأحكام للفوز بالمسابقة.

مسابقة فوازير فريش 2024

تقوم شركة فرش يوميًا في شهر رمضان بطرح فزورة، وعلى المتابعين الإجابة على تِلك الأسئلة، وهذه المسابقة تقوم بإعلان خمس فائزين كل يوم، بحيث يحصل الخمس فائزين على خمس أجهزة، وعلى المتقدم أن يشترك وفقًا للخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مسابقة فريش الموجود على الشبكة.

الموجود على الشبكة. يقوم المشارك بالإجابة على السؤال.

يدون اسمه وفقًا للبطاقة والمحافظة ورقم الهاتف.

يوافق على الشروط والأحكام، ثم ينقر على “ارسل”.

يظهر لك وصلت إجابتك وانتظر التواصل معك.

أحكام مسابقة فوازير فريش 2024

وضحت شركة فريش بعض الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة، بحيث يتم تقديم الجائزة بشكل حيادي ورسمي للمشتركين، وتأتي الشروط على النحو التالي: