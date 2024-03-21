نزل تردد قناة مكسبي الرياضية 2024 على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات

اشتعلت معدلات البحث الإلكتروني حول معرفة الترددات الجديدة بقناة مكسبي سبورت الرياضية، حيث تعد هذه القناه من افضل القنوات التي تختص ببث البرامج الرياضية، المباريات المباشرة الرياضية والمصارعات، لها الكثير من المتابعين، أيضا نالت إعجاب العديد من المشاهدين بسبب بث مبارياتها المباشرة من خلال جودة وصورة واضحة، ن خلال تلك الموضوع سنسرد لكم الترددات الحديثة التي تبث من خلال الأقمار الصناعية النايل سات، العرب سات في السطور التالية، أيضا كيفية تحميلها علي شاشات التلفاز انتظرنا.

تردد قناه مكسبي عبر النايل سات 2024

تردد القناه: 11411.

مؤشر الاستقطاب: أفقي.

مؤشر الترميز: 27500.

رمز تصويب الخطأ الخاص بالقناه: 4/3.

القمر الصناعي: النايل سات.

استقبال تردد قناه مكسبي عبر شاشات التلفاز

قم بالولوج علي قائمة الإعدادات من التلفاز عبر الريموت كنترول الخاص بالريسيفر.

ثم قم بالنقر علي أيقونة التركيب، أيضا قم بالضغط علي خانة التثبيت اليدوي.

قم بالانتقال إلي أيقونة البحث.

قم بتحديد القمر الصناعي الذي تريد تنزيل التردد من خلاله.

يجب إدخال تردد القناه، معدل الاستقطاب، الترميز، معدل تصحيح الخطأ.

قم بالضغط علي زر البحث، انتظر بضع ثواني سيتم تحميل القناه علي شاشات التلفاز.

أخيرا: قم بالنقر علي أيقونة save.

تردد قناة مكسبي علي العرب سات 2024