خراب بيوت مستعجل.. هؤلاء محرومين من التموين نهائيا.. خش شوف انت فيهم ولالا

تعد بطاقة التموين من المستندات المهمة لدى كل مواطن مصري، حيث يحصل من خلالها على الدعم الغذائي التي توفره الحكومة، لدى المواطنين، لذلك تعد مسألة إيقاف بطاقة التموين من الأشياء المهمة، التي يرغب العديد من المواطنين في معرفة أسبابها، حتى يتمكنوا من الحصول على المؤن الغذائية، لذلك وفرت الحكومة المصرية خدمة معرفة أسباب ايقاف بطاقة التموين بشكل إلكتروني بدون أي وقت أو جهد.

طريقة الاستعلام عن سبب ايقاف بطاقة التموين

أولا الدخول على موقع بوابة بطاقة مصر الرقمية وذلك عبر الرابط التالي من هنا.

وفي الصفحة الرئيسية للموقع نضغط على اختيار “خدمة التموين”.

وفي الأخير يتم اختيار خدمة “الاستعلام عن الصرف”، حيث توضح تلك الخدمة ميعاد آخر عملية تموينية صرفت للبطاقة.

ثم نقوم بإدخال، وإدراج البطاقة على سيستم منظومة الدعم أن نقوم بحذفها.

اسباب ايقاف البطاقة

يعد سبب عدم التوافق مع المعايير الدخل أحد الأسباب الرئيسية لعدم الحصول على الدعم مثل امتلاك سيارة حديثة،أو إمكانية الحصول على دخل شهري عالي.

أو يتم إيقافها في حالة عدم صرف السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية.

كما يتم إيقاف بطاقة التموين عند تركها لدى البقال مع ضبطها أكثر من مرة من قبل الحملات التمويلية.

طريقة استخراج بطاقة التموين منفصلة