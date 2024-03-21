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رسائل عيد الأم بالصور 2024 جديدة .. + أفكار هدايا بسيطة ورخيصة جدًا
حان الوقت لتهنئة جميع الأمهات بعيدهن بعد تعب وصبر لمدة عام ويعبر العديد من الناس بحبهم في عيد الأم عن طريق تقديم بعض الهدايا للأم وإرسال بعض العبارات التي تحمل معاني من الحب والتقدير بمناسبة عيد الأم ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على بعض الرسائل التي يمكنكم إرسالها للام لتهنئتها بذلك العيد تابعوا معي.
رسائل عيد الأم بالصور 2024
يمكنكم الإحتفال بعيد الأم من خلال الاستعانة ببعض الكلمات والرسائل القصيرة التي تحمل المعاني القيمة التي لا تقدر بثمن ويمكنكم الإطلاع عليها من خلال النقاط التالية:
- امين يالحن الاطيار وشذى الأزهار كل عام وانت بهجة الدار.
- أنا فخورة جداً انك أمي ونأمل بأن أصبح مثلك في يوم من الأيام عيد أم سعيد.
- كبرت وفي دفء قلبك احتميت به وكبرت بين يديك وبين ضلوعك اختبات وارتويت من عطائك يا امي كل عام وانت الفرحة لا تفارق عيونك كل عام وانت نور حياتي دائما.
- يا أجمل من القمر اكمل واجمل من الورد كل عام وأنت بخير وعافية.
- همي في الدنيا رضاك يا اغلى من عرفت بحياتي يا أمي أحبك جدا.
- عيدك ليس يوما في العام يا أمي هو كل يوم يمر علي وانت بصحة وعافية وسعادة فهو عيد بالنسبة لي كل عام وانت بخير.
- الفرح أمي والسعادة أمي والحب امي و امي ثم امي ثم امي.
- اللهم اعطي امي الصحة والعافية ودمها لي في كل عيد ام فهي العيد بالنسبه لي.