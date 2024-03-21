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هُنا رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024 وقيمة الغرامة المطلوب سدادها
يريد العديد من المواطنين سائقي السيارات والمركبات في العراق عن معرفة كيفية الاستعلام عن الغرامات الخاصة بالمركبات اللذين يقودها، أيضا طريقة لدفع هذه الغرامات حيث صرحت مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الألماني عن خاصية الدفع الغرامات عن طريق المنصة الرسمية أور الإلكترونية عبر الإنترنت، ذلك من باب التسهيل علي المواطنين بدلا من الذهاب إلي الهيئات الحكومية بسبب التكدس، أيضا تسهيلا علي المواطنين كبار السن واللذين يعانون من أمراض مزمنة لا تحتمل الزحام، يعد الهدف الأساسي من تلك الغرامات لم يكن تحصيل النقود فقط بل الهدف الأول هو إلزام الجميع بقواعد المرور العامة سواء كانت علي الطرق السريعة أم الطرق العادية، علما بانه من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة بهذا الموضوع في السطور التالية.
كم تبلغ غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024
- يلزم قائد السيارة بدفع 500 دينار عراقي إذا لم يتم الالتزام بالوقوف عن إنارة الإشارة الحمراء.
- أما في حالة اذا كان قائد السيارة يقودها وهو تحت تأثير أي نوع من الكحوليات يجب علية دفع 10000 دينار عراقي.
- إذا لم يستخدم قائد السيارة حزام الأمان فيجب علية دفع مبلغ وقيمته 2500 دينار عراقي.
طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العام الرقم الألماني 2024
- يلزم علي المواطن الولوج إلي منصة أور الإلكترونية.
- الخطوة التالية: قم بالنقر علي أيقونة الخدمات الخاصة بالسيارات والمركبات بمختلف أنواعها.
- يجب علي المواطن إدخال الاسم، رقم الهوية الوطنية الخاصة به، أيضا رقم رخصة القيادة.
- قم بالضغط علي أيقونة الاستعلام.
- انتظر بضع ثواني، سيتم إظهار كافة البيانات التني تتعلق بمبلغ الغرامة المثبتة عليك.