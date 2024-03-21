هسة ظهرت وجبة 137 و138 و139 نقل النفوس في العراق

صدق المدير العام للأحوال المدنية في العراق، اللواء الحقوقي نشأت الخفاجي، على وجبة 137 و138 و139 من نقل النفوس، بعد أن تمت مراجعة جميع الطلبات المقدمة من قبل العديد من المواطنين المتقدمين في إطار أن يتمكنوا من معرفة البيانات الشخصية ومحل الإقامة التي تم العمل على تغيره عبر تقديمهم إلكترونيًا على موقع وزارة الداخلية وبوابة المواطن الإلكترونية.

كشوفات نقل النفوس في العراق

ووفقًا لتوجيها وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، فإنه تم إطلاق هذه الوجبة بعد الموافقة عليها، إضافة إلى أن الكشوفات أصبحت أمام جميع المواطنين المتقدمين من بغداد وباقي المحافظات العراقية، ليتم العمل على استخراجها إلكترونيًا عبر بوابة المواطن الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، فضلاً عن أنه تم تحويل تقديم طلبات تغيير الأسماء واللقب إلكترونيًا إلى مباشرة عبر مراجعة أقسام شؤون الأحوال المدنية في المحافظات العراقية.

خطوات استخراج كشوفات نقل النفوس

هناك بعض الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي يتم الإستعلام عن أسماء المتقدمين في نقل النفوس، وفقًا لما يلي:-