متدورش وتتعب نفسك.. جبنالك اقوى هواتف الفئه مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G

تعتبر سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي A من بين أكثر الهواتف الذكية شعبية وانتشارا في العالم وها هي العلامة التجارية العملاقة تقدم هاتفا جديدا مثيرا ومبهرا ينضم إلى هذه السلسلة هاتف Samsung Galaxy A52s 5G، فما هي المواصفات الخيالية التي يتمتع بها هذا الهاتف الرائع دعونا نستعرض بعضها.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G

يأتي هاتف Samsung Galaxy A52s 5G بشاشة Super AMOLED كبيرة بحجم 6.7 إنش، وبدقة عالية تبلغ 2400 × 1080 بيكسل. توفر هذه الشاشة صورا واضحة وحية بألوان غنية وعميقة مما يجعل تجربة مشاهدة الفيديوهات والتصفح على الهاتف أكثر إمتاعًا.

يحتوي Samsung Galaxy A52s 5G على كاميرا رباعية مذهلة تتضمن عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل تمكن المستخدمين من التقاط صور بجودة عالية وتفاصيل دقيقة، بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الكاميرا عدسة تصوير واسعة الزاوية عدسة ماكرو عدسة تليفوتوغرافي لتلبية جميع احتياجات التصوير المختلفة.

مميزات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G