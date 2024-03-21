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لو مجبتش الهدية .. ألحق قولها كلمتين حلوين “عبارات تهنئة عيد الأم 2024” + أفكار رخصية للهدايا
منذ أن أقترب عيد الأم ويتساءل قطاع كبير جدا من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عبارات تهنئه لعيد الأم لاعتبار عدد كبير جدا من الناس مغتربين بسبب عمل او دراسة ولا يقدرون على التواصل المستمر مع والدتهم يرغبون عليها عن طريق إرسال بعض عبارات التهنئة التي تحمل معاني جميلة ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على أجمل هذه العبارات بمناسبة حلول عيد الأم تابعوا معي.
عبارات تهنئة عيد الأم
اليكم في النقاط التالية افضل واجمل العبارات التي يمكنكم إرسالها في عيد الأم تهنئة الام به:
- امي قد تبدو كلمة أحبك قليلة جداً أمام ما يحمله قلبي لك من معاني وحنان وعطاء كل عام يا امي وانت هديتي وانت نور ذلك البيت وهدية من رب السماء.
- اللهم أرزقني رضاك يا امي عيد ام سعيد عليك يا ابتسامتي حين فرحي واي دمعتي حين اتالم غياب بلسمي في كل وقت كل عام وانت بخير.
- إلى أعلى واعز الناس امي سنه مباركه عليك يا تاج الراس امي اتمنى ان تكون هديتك عيوني وقلبي حتى تعيشي به ولو كان يا امي فوق عمري عمرا لن اتردد لحظه أن اهديك اياه فكل عام وانت بخير.
- أمي يا روحي يا حياتي يا بهجة نفسي كل عام وانت بخير وكل عيد أم وأنت أغلى الناس في نظري واجمل النساء احبك دائما يا امي ارجو ان تسامحوني ان كنت أغضبتك في يوم او غضبت عنك يوم فى عيدك يا ست الحبايب.