المستأجر بقى ف الكازوزة|| تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم وموعد زيادة الإيجارات والشقق التي تقع تحت تنفيذ القانون

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم سأل عنها الكثير من أصحاب العقارات ضمن نظام الإيجار القديم وذلك بشأن زيادة سعر الإيجارات في الأماكن التي تم تأجيرها بغير الغرض السكني وذلك بالفترة المقبلة، فمن المتوقع أن تكون الزيادة بحوالي 15% في مبلغ الأجور كذلك سوف يتم تطبيق هذه الزيادة في شهر مارس الحالي 2024، وفيما يلي سوف نذكر لكم المزيد من التفاصيل.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم

بعد تساءل الكثيرين عن تفاصيل تعديلات قانون الإيجار ذكر شريف عبد السلام الجعار وهو محامي بالنقض كما أنه رئيس اتحاد مستأجري مصر في أحد تصريحاته لنا أن هناك بعض من الثغرات القانونية التي تضمنها القانون رقم 10 لسنة 2022 وهي طرد المالك للمستأجر القديم عند انتهاء عن دفع الزيادة الجديدة وهي بنسبة 15% بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كما شرح الجعار ايضا طريقة طرد المستأجر عند الامتناع عن دفع تلك الزيادة طبقا لنص القانون وقال عندما امتنع المستأجر الاعتباري عن دفع زيادة قانون الإيجار الجديد طبقًا للقانون رقم 10 لعام 2022 فعندها يجب على المالك أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة وذلك في الدائرة التي يتواجد بها العقار وعندها سوف يحكم القاضي بطرد المستاجر فورًا لعدم التزامه بنص القانون.

من هم الأشخاص الاعتبارية؟

حددت المادة رقم «52» من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية المقصود بهم «الدولة والمديريات وكذلك القرى والمدن وذلك المدن والقرى طبقًا لشروط القانون والإدارات أو المصالح أو غيرها من كافة المنشآت العامة» كما يمنح القانون الشخصية الاعتبارية للأوقاف والهيئات وكذلك الشركات المدنية والتجارية أو المؤسسات والجمعيات أو الأشخاص أو الأموال بشرط تقديم ما يفيد بأن لها الشخصية الاعتبارية طبقًا لنص القانون.