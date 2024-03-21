يا خرابي على طعمها.. طريقة عمل قطايف رمضان في المنزل

طريقة عمل قطايف رمضان، مع بداية شهر رمضان المبارك، تنشغل ربات المنازل بإعداد مجموعة متنوعة من الحلويات المحببة لكبار السن والصغار، ومن بين هذه الحلويات تبرز قطايف رمضان بمختلف حشواتها، سواء كانت حلوة أو حادقة، في هذا النص، سنتعرف على طريقة تحضير قطايف رمضان بمجموعة متنوعة من الحشوات، مع التركيز على التفاصيل.

طريقة عمل قطايف رمضان

لتحضير القطايف المحشية بحشوات متنوعة في المنزل، يتوجب أولاً التعرف على مكوناتها الأساسية، والتي تتضمن:

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السميد.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتان من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من البيكنج صودا.

رشة ملح.

ثلاثة أكواب من الماء الدافئ.

أما للحشوة، فيتم تحضيرها من كوب من عين الجمل، وملعقة من القرفة، وملعقة من السمن.

أما لتحضير الشربات، فيقوم المرء بإعداد كوب من السكر، ونصف كوب من الماء، مع إضافة الفانيليا ونصف ليمونة.

طريقة تحضير القطايف

لضمان نجاح عمل القطايف، يتعين اتباع سلسلة من الخطوات الحاسمة، تشمل: