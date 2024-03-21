“شوف اسمك بسرعة”…رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في منحة العمالة غير منتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة

كشف أسماء المقبولين في منح العمالة غير منتظمة 2024، من أكثر الكلمات التي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي من قبل العديد من المواطنين المصريين، من أجل الحصول على المنح التي تقدمها القوى العاملة، حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى دائما لمساعدة العمال والأسر المحتاجة ذات الدخل المحدود بهدف سد احتياجاتهم، ذلك أتاحت الوزارة لينك إلكتروني للاستعلام عن الاسماء المقبولين بعد مرحلة التسجيل، من خلال موقعنا الإخباري البديل موضحا خطوات الاستعلام وشروط استحقاق هذه المنح

أسماء المقبولين في منحه العمالة غير منتظمة 2024

قامت وزارة القوى العاملة بتوفير عدة مراحل حتى يتمكن المتقدمون من الحصول على هذه المنح، وفي مرحلة انتظار المتقدم لمعرفة القبول أو الرد من قبل الوزارة، يمكن للمتقدم الاستعلام عن أسماء المقبولين في منحه العمالة غير منتظمة 2024 من خلال الرابط الإلكتروني والخطوات التي يجب اتباعها كالآتي:

من خلال الدخول عبر موقع وزارة القوى العاملة قم باختيار منحه العمالة غير منتظمة 2024. ثم قم بتدوين الرقم القومي واسم المتقدم والرقم السري بصورة صحيحة. ثم قم بالضغط على أيقونة الاستعلام.

شروط الحصول على منحه العمالة غير منتظمة

للحصول على منح العمالة غير منتظمة يشترط أن تنطبق عليه بعض الضوابط والشروط التي نصت عليها الوزارة والتي تتمثل فيه: