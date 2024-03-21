“بالرابط والخطوات”.. حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024م.. وكيفية الاستعلام عنها

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين في هذه الفترة عن خطوات الاستعلام عن حجز البطاقة الوطنية لعام 2024، حيث قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن إمكانية استخراج البطاقة الوطنية الموحدة بطريقة إلكترونية، كما يمكن للمواطنين الآن الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لإدارة شؤون البطاقة الوطنية لحجز البطاقة بسهولة، وهذا ما سنقدمه بكافة تفاصيله في هذا المقال عبر موقع البديل فتابعونا.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق إلكترونيًا 2024

يهتم الكثير من المواطنين في دولة العراق بالبحث عن الخطوات اللازمة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024، وكيفية متابعة حالة الحجز، ولحجز البطاقة الوطنية بالعراق إلكترونياً لتسهيل عملية الحجز ومواكبة التحول الرقمي في الدولة العراقية، عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لحجز البطاقة الوطنية الموحدة على الإنترنت. انقر على خيار الحجز الإلكتروني. قم بالضغط على استمارة حجز البطاقة الوطنية، ثم قم بملء البيانات الشخصية الخاصة بك. أدخل رقم هاتفك الخاص. في النهاية، اضغط على خيار “حجز”، ثم قم بطباعة إيصال الحجز وتقديمه للإدارة.

كيفية الاستعلام عن حجز البطاقة الوطنية العراقية 2024

لحجز البطاقة الوطنية العراقية 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية للمديرية. قم بإدخال جميع بياناتك الشخصية. أدخل اللقب الخاص بك. أدخل جميع المعلومات المطلوبة. انقر على زر “استعلام”. انقر على زر “عرض استمارة الحجز” الخاصة بك. ستظهر لك معلومات حول موعد الاستلام وشروط حجز البطاقات الوطنية.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك الحصول على معلومات دقيقة حول حالة حجز بطاقتك الوطنية بسهولة ويسر.