من البيت.. طريقة استخراج الفيش الجنائي 2024 اون لاين عبر موقع وزارة الدخلية

كثير من المواطنين يهتمون بالبحث عن الوظائف في الهيئات الحكومية والمؤسسات وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى الحصول على فيش جنائي حتى يتم تقديمه في هذه الوظائف، لذا سهلت الوزارة إمكانية استخراج الفيش الجنائي عبر الأنترنت بكل سهولة وذلك لتوفير الوقت والجهد على جميع المواطنين.

طريقة استخراج الفيش الجنائي 2024 أون لاين

يمكنك أن تقوم باستخراج الفيش الجنائي عبر الإنترنت بكل سهولة من خلال الموقع الالكتروني والخطوات جاءت على النحو التالي:

قم بتسجيل الدخول أولا أن الموقع التابع لوزارة الداخلية عبر الانترنت.

بعد ذلك قم بتحديد قسم الأدلة الجنائية. ثم حدد صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

قم بتسجيل الدخول وأضف البيانات الشخصية الخاصة بك بشكل صحيح.

أضف باقي البيانات حتى تتمكن من استخراج الفيش والتشبيه بدون خطأ.

قم بالضغط على تسجيل الطلب ثم اضغط على استخراج الفيش الجنائي عبر الإنترنت.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة الدفع إلكترونيا وبعد ذلك سوف تتمكن من الحصول على الفيش بعد سداد المبلغ المطلوب.

ما هي شروط استخراج الفيش الجنائي 2024

يمكنكم الآن معرفة أهم الشروط المطلوبة للحصول على الفيش الجنائي وذلك من خلال الآتي: