بعد صدوره رسميا..الإعلان التاني لجاتا 6 GTA جراند ثيفت أوتو الجديدة من الموقع الرسمي نزلها الآن

الإعلان التاني لجاتا 6 أثار الإعلان الترويجي الخاص بلعبة GTA 6 الجدل مرة أخرى حول اللعبة الإلكترونية GTA 6، والتي تعد من بين سلسلة ألعاب GRAND THEFT AUTO، كما يأتي ذلك لانتظار العديد من الأشخاص محبي الألعاب الإلكترونية لإنطلاق الجزء الجديد منها.

الإعلان التاني لجاتا 6

يتساءل الكثير من المواطنين وخاصة المحبين للألعاب الإلكترونية عن الإعلان التاني لجاتا 6، وما هي التفاصيل الموجودة في هذا الإعلان الذي تم التصريح عنه منذ وقت قصير، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي:

يشمل الإعلان الدعائي لمحة عن مدينة فايس وهي المطابقة لمدينة ميامي الأمريكية.

وكافة الجماهير على موعد مع إنطلاق الجزء الجديد من لعبة GTA 6 خصوصا بعد مرور عشر سنوات على الجزء الأخير الصادر منها.

وقد كشف الإعلان الدعائي عن لعبة GTA 6 عن أبطال الجزء الجديد، وظهرت شخصية الفتاة على البوستر المرتبط بالجزء الجديد للعبة.

وشملت أيضا المعالم للإعلان على قارب هوائي، وبعض المظاهر من الحياة البرية، وحديقة إيفرجليدز الوطنية المستنقعية.

مميزات لعبة GTA 6

هناك الكثير من المزايا الرائعة التي تتميز بها لعبة GTA 6 والتي تعود على كافة الأشخاص الذي يقومون بلعب هذه اللعبة، وهذه المميزات تتمثل جميعها في النقاط التالية: