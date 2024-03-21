“يمؤهل متوسط – بدون كمان ليك على الشغل.. البنك الأهلي بيقدم وظايف بمرتبات تصل 12000 جندي لكل الناس.. شوف التفاصيل

وظائف البنك الأهلي أعلن البنك الأهلي المصري عن وظائف متاحة الشباب من الجنسين حديثي التخرج في تخصصات مختلفة، وتشمل الكليات التالية مثل الهندسة والحقوق والتجارة والعلوم السياسية، ولا تشترط هذه الوظائف وجود خبرة سابقة، والوظائف متاحة في جميع الفروع بمختلف محافظات مصر، وأشار البنك الأهلي المصري في منشور رسمي من خلال موقعه الخاص الشروط الخاصة لمجموعة الوظائف الشاغرة والمستندات المطلوبة للوظيفة وكيفية التقدم للوظيفة.

شروط وظائف البنك الأهلي

مؤهل عالي معتمد من المجلس العالي للجامعات للخريجين من أعوام 2020,2021,2022,2023, بتقدير عام تراكمي جيد

أو أعلي، إلا يكون المتقدم للوظيفة صلة قرابة مع أي من العاملين في البنك من الدرجة الأولى وحتى الثالثة، والحد الأقصى من السن 28 سنه في تاريخ الموافقة على التعيين، تطابق محل الإقامة الحالي مع المسجل في بطاقة الرقم القومي.

التخصصات المطلوبة للوظيفة في البنوك الأهلي المصري.

لخريجي كلية التجارة تشمل التخصصات التالية ( تجارة خارجية وتمويل وضرائب وإدارة وتسويق ومحاسبة) كلية الإقتصاد والعلوم السياسية وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية تكنولوجيا المعلومات وكلية أدار الأعمال تشمل التخصصات التالية (تسويق ،إدارة أعمال دولية، نظم ومعلومات إدارية وبنوك موارد بشرية وائتمان ولوجيستيات) وتشمل أيضا الكلية الهندسة الحاسبات وكلية الحقوق.

طريقة التقديم للحصول على وظائف البنك الاهلي المصري

الدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالبنك الأهلي المصري، ثم الضغط علي زر أيقونة تقديم وظائف شاغرة لحديثي التخرج من خلال الرابط الخاص، إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة وأخيراً الضغط على زر تقديم الطلب.