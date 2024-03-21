”’شغل باليونفورم عالي أوي.. الجو يعني فلوس بمرتبات 19000تصل جنيه طاير في الهوا الطيران قدمتلك وظايف الحياة المنعشة.. قدم فوراً

وظائف شركات الطيران تعلن شركات الطيران المتمثلة في شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية عبر موقعها الرسمي عن توافر وظائف خالية للشباب الذين يبحثون عن وظائف في مجال الطيران، وتعد شركات الطيران حالياً من أهم وسائل النقل والمواصلات في العالم، وذلك لأنها شركة نقل جوي للمسافرين والبضائع وتختلف طبيعة عملها بين شركات الطيران العامة وشركات الطيران الخاصة، وشركات الطيران العالمية مسجلة في منظمة إيكاؤ و منظمة الآياتا العالمية، وتقدم شركات الطيران نفسها على أساس وطني، وهي شركات عادة تكون كبيرة الحجم لتكبير حجم الاستثمارات في شراء الطائرات، سوف نتعرف في السطور التالية على وظائف شركات الطيران والشروط المطلوبة في المتقدمين.

الوظائف الشاغرة في شركات مصر للطيران

شركة مصر للطيران هي من أحد أهم شركات الطيران الموجودة حالياً في مصر، ولقد أعلنت شركة القابضة لمصر للطيران عن وظائف شاغرة الذكور والإناث، وأنها وتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات مناسبة، لوظيفة « مضيف- مضيفة جوية» سواء بخبرة أو بدون خبرة عن طريق التعاقد، طبقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024.

الشروط المطلوبة للتعيين في شركات مصر للطيران

أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية، ومن أبناء القاهرة الكبرى، ويكون طول المتقدم أكثر من 160 سم مناسب لوزنه، لديه خبرة في مجال الضيافة الجوية، وعمر مقدم الطلب أكثر من 18 وحتى 30 عاما، ويكون أيضاً تم إجتياز الإختبارات المطلوبة بنجاح، والخدمة العسكرية مكتملة بالنسبة للرجال، والنساء مكتملة أو معفاة الخدمة العامة، وأن تكون البطاقة الشخصية سارية المفعول.

المستندات المطلوبة لوظائف مصر للطيران

يطلب قطاع الموارد البشرية لشركة مصر للطيران بإحضار المستندات التالية للمتقدمين للوظيفة في الخطوط الجوية.

صورة شهادة الميلاد.

صورة إجازة الطيران بالنسبة لذوي الخبرة.

صوره المؤهل الدراسي.

صورة الرقم القومى ساري الصلاحية.

السيرة الذاتية بالغة الأجنبية.