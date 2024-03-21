بالصلاة على النبي هتاكل إيدك وراها.. طريقة عمل كاسات الكنافة بالكريمة زي المحلات

طريقة عمل كاسات الكنافة بالكريمة، استمتع بتحضير كاسات الكنافة بالكريمة بأسلوب محلي ومميز، فبعض الأشخاص يفضلون صنع الحلويات الشرقية المفضلة لديهم بأنفسهم، ومنها طريقة تحضير كاسات الكنافة بالكريمة، ليس من الضروري تقديم هذه الحلوى الشهية فقط في شهر رمضان، بل يمكنكم تذوقها وتقديمها طوال العام بأساليب متعددة وبتكلفة معقولة، اكتشفوا معنا السر في تحضير هذا النوع من الحلويات بخطوات بسيطة ومواد متوفرة بسهولة.

طريقة عمل كاسات الكنافة بالكريمة في المنزل

استمتع بتحضير الكنافة المحبوبة لدى الجميع، وخاصة الأطفال، لتستمتعوا بطعمها الرائع واللاذع. اجمعوا المكونات التالية لتحضير هذه الوصفة اللذيذة:

3 أكواب من الكريمة.

١/٢ كيلوغرام من الكنافة.

السكر.

نشا الذرة.

السمن.

طريقة تحضير الكنافة بالكريمة

أولاً، نقوم بإعداد الكريمة عن طريق خلط كوب من السكر الناعم مع كوب ونصف من الحليب السائل للحصول على خليط الكريمة المخفوقة. ثم نقوم بخفق المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا. بعد ذلك، نخرج الكنافة من الفرن ونسكب العسل فوق نصفها. ثم نضيف الكريمة ونرش الكمية المتبقية من الكنافة فوقها مع إضافة الكريمة. نقوم بتفتيت الكنافة ونضيف إليها السمن بالإضافة إلى كوب من السكر البودرة. ثم نخلط المكونات جيدًا ونضع الكنافة في الصينية ونضغط عليها بإحكام. بعد ذلك، نضع الكنافة في الفرن ونخرجها عندما تصبح لونها ذهبيًا. أخيرًا، نسكب الشربات فوقها ونزينها.

طريقة عمل كنافة كاسات

تفضّل الكثير من الصغار حلوى الكنافة المقدمة في أكواب، وهذه طريقة تحضيرها المميزة.