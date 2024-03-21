شوف بنفسك.. حقيقة صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي 2024 وشروط الحصول عليه

هناك الكثير من الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي يتساءلون بشكل مستمر عن حقيقة صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك بالاخص بعدما انتشرت بعض الأخبار الخاصة برجوع تلك المساعدات، جدير بالذكر أن تلك الأخبار انتشرت بعد أن قام خادم الحرمين بالتصريح عن وجود زيادة في راتب الضمان الإجتماعي لكافة المواطنين الموجودين في أراضي المملكة العربية السعودية.

حقيقة صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

لقد انتشرت الكثير من الشائعات والأخبار المزيفة في الفترة الأخيرة عن حقيقة صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حتى قامت وزارة الموارد البشرية الموجودة في المملكة العربية السعودية بالتأكيد على عدم وجود أمر ملكي خاص بتلك المساعدات،كما وضحت أن كل تلك الأخبار المزيفة المنتشرة ما هي إلا محاولة لإثارة الرأي العام وإحداث بلبلة، وفي أخر حديثها أشارت إلى تعاون المواطنين مع الوزارة والحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وذلك للتمكن من التغلب عليها.

الشروط الخاصة بالحصول على المساعدات المقطوعة

لقد قامت وزارة الموارد بالإضاح أنه في حالة تم الموافقة على صرف مساعدة مقطوعة لأي شخص فيجب أن يتحلى هذا الشخص بعدة شروط منها:

يجب أن يملك هذا الشخص بطاقة خاصة بالأحوال المدنية.

يجب أن يكون هناك سجل خاص بأسرة الشخص المستفيد.

يجب ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة.

كما يلزم أن لا يتعدى دخله الشهرى الحد الاقصى الموضوع.

كما يجب أن يقوم بتقديم كافة الأوراق والمستندات التي تحتوي على قيمة دخله.

أكدت وزارة الموارد حقيقة صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأن هذا الخبر زائف وتحدثنا عن هذا الموضوع وما ما يخصه في السطور السابقة.