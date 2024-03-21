“فرصتك كبيرة للمكسب” ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم MBC Dream 2024 مع مصطفى الأغا

تعتبر مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الأغا فرصة استثنائية لفتح أبواب الحظ وتحقيق الأحلام. فمنذ انطلاقتها، نجحت المسابقة في تغيير حياة العديد من المشتركين من خلال جوائزها المالية القيمة التي تصل إلى 3.8 مليون دولار أمريكي سنويًا حيث لا تقتصر جوائز مسابقة الحلم على سحب المليون دولار الشهير، بل تشمل سحوبات أسبوعية بقيمة 5,000 دولار، وسحوبات شهرية بقيمة 100 ألف دولار، وسحوبات خاصة بمناسبة شهر رمضان على 2 كيلوجرام من الذهب.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم

لا تفوّت فرصة تغيير حياتك مع مسابقة الحلم 2024! فهذه المسابقة تُتيح لك فرصة الفوز بمبالغ مالية ضخمة تصل إلى 3.8 مليون دولار أمريكي سنويًاانضم بسهولة من أي مكان في العالم وأرقام الاشتراك:

السعودية:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 858888. الاتصال على الرقم 858888 من هاتفك. الاشتراك من خلال تطبيق الحلم للجوال.

الإمارات:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 6070. الاتصال على الرقم 6070 من هاتفك. الاشتراك من خلال تطبيق الحلم للجوال.

الكويت:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 4141. الاتصال على الرقم 4141 من هاتفك. الاشتراك من خلال تطبيق الحلم للجوال.

مصر:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 95450. الاتصال على الرقم 95450 من هاتفك. الاشتراك من خلال تطبيق الحلم للجوال.

العراق:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 2770. الاتصال على الرقم 2770 من هاتفك. الاشتراك من خلال تطبيق الحلم للجوال.

البحرين:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 94000. الاتصال على الرقم 94000 من هاتفك. الاشتراك من خلال تطبيق الحلم للجوال.

عمان:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 90434. الاتصال على الرقم 90434 من هاتفك. الاشتراك من خلال تطبيق الحلم للجوال.

باقي الدول:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 0082162275627. الاتصال على الرقم 0082162275627 من هاتفك. إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 0088216101092. الاتصال على الرقم 0088216101092 من هاتفك.

طرق الاشتراك المتنوعة

توفر مسابقة الحلم 2024 طرقًا متعددة للاشتراك تناسب الجميع، بدءًا من إرسال رسالة نصية إلى الأرقام المخصصة لكل دولة، مرورًا بخدمة الاشتراك للحلم، وصولًا إلى تطبيق الحلم للجوال الذي يُسهل عملية المشاركة ويُتيح للمشتركين متابعة آخر الأخبار والتطورات ويُمكن للمشتركين زيادة فرص الفوز من خلال الإجابة على الأسئلة الثقافية بشكل صحيح، ومشاركة المسابقة مع أصدقائهم وعائلاتهم، واستخدام تطبيق الحلم الذي يمنحهم نقاطًا إضافية ويجب عليك ان تتأكد من صحة الرقم قبل إرسال الرسالة وتأكد من كتابة كلمة “حلم” أو “Dream” أو “Reve” بشكل صحيح يمكنك الاشتراك من خلال تطبيق الحلم للجوال للحصول على تجربة سلسة وسهلة وقم بتحميل تطبيق الحلم من خلال متجر التطبيقات الخاص بهاتفك وقم بإنشاء حساب على التطبيق وإدخال بياناتك الشخصية اختر طريقة الاشتراك التي تناسبك تأكد من متابعة آخر الأخبار والتطورات على موقع مسابقة الحلم الرسمي.