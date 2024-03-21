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بطعم ينافس الجاهز.. طريقة عمل كحك العيد وأنجح مقادير هتجربيها بالكوب والجرام
طريقة عمل كحك العيد
تتساءل الكثير من النساء عن مكونات عمل الكحك الناعم وطريقة التحضير، حيث يعتبر الكحك واحدًا من أنواع الحلويات التقليدية التي نستمر في تحضيرها في المناسبات، وحتى في الأيام العادية قد نقوم في كثير من الأحيان بشرائه من المخابز، ومع ذلك يمكن لكل ربة منزل وكل سيدة تحضير أفضل وصفة لعجينة الكحك اللذيذة ، وسوف تتعرفين على أفضل وصفة من خلال متابعة الفقرات القادمة، حيث ستتعلمين كيف تحضرين ألذ مخبوزات الكحك، والذي يعد واحدًا من أشهر الحلويات المصرية المرتبطة بعيد الفطر المبارك، وكذلك الأفراح والمناسبات الخاصة.
طريقة عمل كحك العيد
مقادير الكحك
لتحضير الكحك الناعم في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، نحتاج إلى:
- 7 أكواب ونصف من دقيق فاخر.
- 2 كوب من السمن البلدى.
- 2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.
- ملعقة صغيرة من ملح.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب ماء
- نصف كوب حليب.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
- 2 كوب ملبن أو عجوة حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة سمسم محمص.
طريقة تحضير الكحك الناعم
يمكنك تحضير الكحك الناعم عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- في وعاء عميق ، امزجي الزبدة مع الحليب حتى تتحول إلى خليط ناعم.
- ابدئي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك.
- في وعاء آخر، اخلطي الزبدة مع السكر البودرة حتى تحصلي على خليط كريمي ناعم.
- ثم زد الدقيق فوق الزبدة، وأضيفي الخميرة، والملح، ومسحوق الخبز، والسمسم، ونكهة الفانيليا أو الزعفران.
- استخدمي أطراف أصابعك لدمج الدقيق والسمن معًا حتى يمتزج السمن تمامًا وتتحول الخليط إلى عجينة ناعمة.
- قومي بإضافة الماء ببطء أثناء عملية العجن حتى تصلي إلى الحصول على عجينة ناعمة.
- قومي بتجربة العجينة عن طريق عمل كعكة صغيرة، إذا لم تتشقق العجينة، فواصلي العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة وخالية من التشققات.
- لا تزيدي من كمية الماء إلى أكثر من كوب ونصف لكل كيلو من الدقيق.
- يجب إن يترك ليرتاح لمدة 10 دقائق فقط .
- سخّني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، واطهي الكحك فيه لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة حتى يحصل على لون ذهبي فاتح يلفت الأنظار.
- وأخيرا اتركي الكحك يبرد تماماً قبل تقديمه.