بطعم ينافس الجاهز.. طريقة عمل كحك العيد وأنجح مقادير هتجربيها بالكوب والجرام

تتساءل الكثير من النساء عن مكونات عمل الكحك الناعم وطريقة التحضير، حيث يعتبر الكحك واحدًا من أنواع الحلويات التقليدية التي نستمر في تحضيرها في المناسبات، وحتى في الأيام العادية قد نقوم في كثير من الأحيان بشرائه من المخابز، ومع ذلك يمكن لكل ربة منزل وكل سيدة تحضير أفضل وصفة لعجينة الكحك اللذيذة ، وسوف تتعرفين على أفضل وصفة من خلال متابعة الفقرات القادمة، حيث ستتعلمين كيف تحضرين ألذ مخبوزات الكحك، والذي يعد واحدًا من أشهر الحلويات المصرية المرتبطة بعيد الفطر المبارك، وكذلك الأفراح والمناسبات الخاصة.

طريقة عمل كحك العيد

مقادير الكحك

لتحضير الكحك الناعم في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، نحتاج إلى:

7 أكواب ونصف من دقيق فاخر.

2 كوب من السمن البلدى.

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

ملعقة صغيرة من ملح.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب ماء

نصف كوب حليب.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

2 كوب ملبن أو عجوة حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة سمسم محمص.

طريقة تحضير الكحك الناعم

يمكنك تحضير الكحك الناعم عن طريق اتباع الخطوات التالية: