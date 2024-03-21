شركة STC تعلن عن تنشيط ميزة التوقيع الرقمي لبرنامج كفالة وربطها بـ”أبشر”

أعلنت شركة STC عن توقيع شراكة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، وأوضحت الشركة عن بدء تفعيل خدمة التوقيع الرقمي لبرنامج كفالة، والتي تقدمها sirar بواسطة STC، تهدف هذه الخدمة إلى تنفيذ التوقيعات الرقمية الموثوقة على الوثائق والمعاملات الإلكترونية، وفي هذا المقال سنتناول لمحة عن خدمة التوقيع الرقمي الجديدة، وسنتطرق لأبرز المزايا والفوائد التي تدفعكم للاستفادة من برنامج “كفالة”، فإليكم التفاصيل.

الإعلان عن تنشيط خدمة التوقيع الرقمي لبرنامج كفالة

تعمل خدمة التوقيع الرقمي على توفير الأنظمة والتقنيات اللازمة لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، وذلك من خلال استخدام شهادات إلكترونية معتمدة وربطها بحساب أبشر لمالك المنشأة، تهدف تفعيل خدمة التوقيع الرقمي لبرنامج كفالة إلى تسهيل إجراءات إصدار الضمانات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل سريع، مع توفير سهولة التوقيع الإلكتروني على المستندات للعملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين في أي مكان وزمان.

أهم الأهداف التي بني عليها برنامج كفالة ومزاياه

يهدف برنامج كفالة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد الوطني السعودي، ويسعى لتوفير الضمانات المالية وتعزيز فرص هذه المنشآت في الحصول على التمويل اللازم لتقليل المخاطر المالية التي تواجهها عند الاقتراض، كما يعتمد البرنامج على الأدوات التقنية المدعومة بقواعد بيانات معرفية، ويتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توسيع نطاق تمويل هذه المنشآت، وقد أعلنت شركة STC عن خدمة التوقيع الرقمي التي تتماشى مع استراتيجيتها ومع رؤية المملكة العربية السعودية وتحولها الرقمي، وتضمن هذه الخدمة الأمن القوي للمعلومات والحفاظ على الخصوصية.