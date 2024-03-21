الشؤون الاجتماعية تحدد موعد إيداع منحة الزوجة والأبناء لعام 2024 وشروط الاستحقاق

كشفت الشؤون الاجتماعية في ليبيا عن آخر التطورات المتعلقة ببرنامج المنحة الزوجية والأبوية في البلاد، حيث نوه مصدر موثوق به في وزارة المالية الليبية عن تحويل الأموال المخصصة للمنحة إلى البنك المركزي في انتظار صرفها، وتعتبر هذه المنحة واحدة من برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للأسر المستحقة، وفي هذا المقال سنوضح الشروط والوثائق المطلوبة للتأهل لهذه المنحة، بالإضافة إلى تحديد مواعيد إيداعها في حسابات المستفيدين، فإليكم التفاصيل.

موعد إيداع الدعم المخصص لمنحة الزوجة والأبناء لعام 2024

تترقب العديد من الأسر المستفيدة من منحة الزوجة والأبناء إيداع الدعم المالي المخصص لشهور يناير وفبراير ومارس، حيث كشفت مصادر عدة من وزارة الشؤون الاجتماعية أن المبالغ المرتبطة بالمنحة قد تم إرسالها بالفعل إلى مصرف الجمهورية الوطني، ومن المتوقع بناءاً على ذلك أن يتم تحويل هذه المبالغ إلى حسابات المستفيدين خلال الأسبوع المقبل على أوسع تقدير.

شروط استحقاق منحة الزوجة والأبناء في ليبيا

إضافة إلى تحديد موعد إيداع الدعم، حددت وزارة الشؤون الاجتماعية بعض الشروط التي يجب توفرها لاستحقاق منحة الزوجة والأبناء، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

لا يجوز للمتقدم للمنحة أن يكون قد استفاد من أي دعم مالي سابقااً من برامج الدعم الحكومية

يجب ألا يتجاوز عمر الأبناء الذين يستحقون الدعم في الأسرة 18 عامااً

يجب على المتقدم أن يستوفي جميع الشروط المطلوبة وأن يرفق جميع الوثائق والمستندات المطلوبة

يذكر أن الشرط الأساسي أن يكون المتقدم للحصول على المنحة مواطنااً ليبيااً، كما يشترط أيضااً أن يكون المتقدم مقيمااً في البلاد بشكل دائم.