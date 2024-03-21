بشكل جديد وطعم ولا أحلي.. بسكوت العيد الرهيب هش ومقرمش “بالكيس أو بالمكينة”

تبحث الكثير من ربات البيوت عن مكونات عمل بسكوت العيد بطريقة سهلة ومضمونة، حيث إنه لا يمكن أن يكتمل العيد بدون بسكويت النشادر، فهو أحد أنواع الحلويات الأكثر شهرة التي يتم تقديمها خلال احتفالات العيد، وعادتا تجتمع النساء عادة لتحضير بسكويت النشادر بمختلف النكهات المفضلة لديهن، وهنا نقدم طريقة لتحضيره حتى يتمكن من صنعه في المنزل خلال الأعياد والمناسبات السعيدة.

بسكوت العيد الرهيب هش ومقرمش

مقادير البسكوت

تعتبر مكونات عمل بسكوت العيد محل بحث العديد من ربات البيوت خصوصا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، فمنها بسكويت البرتقال والبسكويت المحشو بالعجمية أو العجوة، وعلى الرغم من اختلاف الوصفات، إلا أن الجميع يفضل طعم البسكويت، لذلك سنقدم لكم المقادير لصنع عجينة هشه باستخدام معيار الكوب:

قدر 7 أكواب دقيق بما يعادل واحد كيلو.

ثلاثة أكواب ممسوحة من السكر البودر.

كوبان ألا ربع زبدة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

اربع حبات بيض.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب نشا.

ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر.

ويمكن اضافة معلقة صغيرة من النشادر حسب الرغبة

طريقة تحضير بسكوت العيد

يمكنك اتباع الخطوات التالية لتحضير بسكوت العيد:

أول يجب إحضار وعاء عميق ونخلط فيه الزبدة والسكر والفانيليا والملح عن طريق استخدام المضرب الكهربائي، حتى يصبح المزيج ناعمًا ومتجانسًا.

ثم نضيف البيض ثم نخفق من جديد.

بعد ذلك يجب إحضار وعاء اخر، ونخلط فيه النشا والطحين وأي إضافات أخرى حسب الرغبة مثل ( الكاكاو او البرتقال أو النشادر)

بعد ذلك نضيف خليط الطحين لخليط الزبدة والسكر مع أهمية الخفق الجيد في العجانة الكهربائية حتى تتكون لدينا عجينة لينة وناعمة.

يجب نسخن الفرن على درجة حرارة 375 مئوية.

تحضير صينية واسعة ونضع فيها ورق الزبدة.

يجب تقطيع العجين إلى قطع بواسطة استخدام القطاعات الخاصة بالبسكويت.

ندخل صينية البسكويت الفرن لمدة 10 دقائق، وننتظر قليلًا حتى يبرد.

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