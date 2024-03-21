بأقل من النص.. الكنافة بالمانجا في بيتك بمكونات بسيطة وسهلة .. مش هتاخد مجهود

طريقة عمل الكنافة بالمانجو، مع حلول شهر رمضان المبارك يتعدد صنع الحلويات المميزة نظراً لوجود العزومات والمناسبات العائلية و سنتعرف في هذا المقال عن طريقة عمل الكنافة بالمانجو الشهيرة اللذيذة بمكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت وطريقة بسيطة جدا، ستكون النتيجة مُرضية جدا مثل المحلات، بالأطفال يحيون الكنافة ويحبون المانجا أيضا لذلك سيسعدون كثيرا بها.

المكونات اللازمة لتحضير وعمل الكنافة بالمانجو

كنافة المانجو من الحلويات المحببة لدى الأطفال والكبار لذلك وجودها في البيت أمر يسعد الكل وهنا نعرض كل المكونات الخاصة لعمل الكنافة بالمانجو وهذه المكونات هي:

½ كيلو كنافة.

عدد 2 ملعقة سكر بودر.

عدد 1 كوب من السمنة.

ولإعداد الشربات فيلزم :

عدد 2 كوب من السكر.

عدد 1 كوب من الماء.

عدد 2 ملعقة عصير ليمون.

عدد 1 ملعقة سكر جلوكوز.

وطبقة الكريمة والزينة تتكون من :

عدد 2 كوب من الكريمة.

عدد كوب ونصف ماء.

قطع من المانجو للزينة.

طريقة تجهيز الشربات

كيفية عمل شربات الكنافة اللذيذ

الشربات هو سر الحلويات الرمضانية حيث يتم تحديد مدى كثافة الشربات حسب كل نوع حلويات مثلا الكنافة تحتاج شربات ثقيل ويمكن إعداده عن طريق :

نضع السكر والماء على البوتجاز بدون اي تقليب.

عندما يبدأ الشربات في الغليان نقوم بوضع ملعقتان عصير ليمون، ما يساوى عصير ليمونه مع ملعقة سكر جلوكوز.

نترك الشربات يغلى 3 دقائق ثم نطفئ النار ونتركه يبرد وبذلك نكون انهينا الشربات الخاص بالكنافة.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

بعد تجهيز الشربات وجميع مكونات الكنافة فالطريقة لعمل كنافة بالمانجو مثل المحلات هى :