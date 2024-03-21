تكنولوجيا

“وحش الأداء” موبايل Nova الجديد من هواوي… هيقلب الدنيا في الأسواق!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 5 ساعات
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احتلت شركة هواوي مكانة كبيرة عند الكثير من الناس بسبب جودة وكفاءة منتجاتها من الهواتف الذكية، والتي كان آخرها Huawei Nova 12s  مما جعل الكثير يتساءل ويبحث عنه بمجرد الإعلان عنه، لذا سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، موبايل جديد من هواوي Nova هيقلب السوق اليومين الجايين.

مواصفات هاتف Huawei Nova 12s

  • وبعد تعدد البحث عن مواصفات ذلك الهاتف سوف نعرض لكم الآن أهم وأبرز مواصفات هاتف Huawei Nova 12s.
اسم الهاتفHuawei Nova 12s
نوع الهاتفهاتف ذكي
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Edgeيدعم
عدد الرامات٨ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية٢٥٦ جيجا بايت
نسبة قوة الشحن٦٦ وات
ألوان الهاتفمتوافرا باللون الأبيض والأزرق
عدد الكاميرات٣ كاميرات
دقة الكاميرا الأمامية٦٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل
قوة البطارية٤٥٠٠ ملي امبير
نوع المعالجSnapdragon 778G 4G
الشرائح التي يدعمهاG2 G3 G4 G5

مميزات هاتف Huawei Nova 12s

قد يظن الكثيرون أن ذلك الهاتف يتشابه أو نسخة أخرى من هاتف Huawei Nova 12 الذي صدر أواخر العام الماضي، ولكنه يختلف عنه في بعض المواصفات والمميزات الإضافية، ومن مميزاته ما يلي:

  • ومن أول مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات والصور.
  • بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم كاميرا أمامية ذات جودة وكفاءة عالية لا مثيل لها حيث تصل دقتها إلى ٦٠ ميجا بيكسل يمكنك من الحصول على صورة سيلفي نقية وجميلة وواضحة جدا.
  • كذلك أيضاً يدعم ذلك الهاتف كاميرا خلفية بدقة عالية أيضاً للحصول على صورة شخصية ملونة وجميلة.
  • وليس ذلك فحسب بل إنه يدعم أيضاً معالج قوي ومعدل تحديث قوي لتنتقل بين الصفحات بكل سهولة ويسر.

سعر هاتف Huawei Nova 12s

  • وبعد معرفة المواصفات والمميزات السابقة التي يدعمها ذلك الهاتف بدأ الكثير يتساءل عن أسعاره.
  • وحقيقة الأمر أنه لم يتقرر أو يتم الإعلان عن أي شيء يخص سعر ذلك الهاتف حتى الآن.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 5 ساعات
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