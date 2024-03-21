“وحش الأداء” موبايل Nova الجديد من هواوي… هيقلب الدنيا في الأسواق!

احتلت شركة هواوي مكانة كبيرة عند الكثير من الناس بسبب جودة وكفاءة منتجاتها من الهواتف الذكية، والتي كان آخرها Huawei Nova 12s مما جعل الكثير يتساءل ويبحث عنه بمجرد الإعلان عنه، لذا سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، موبايل جديد من هواوي Nova هيقلب السوق اليومين الجايين.

مواصفات هاتف Huawei Nova 12s

وبعد تعدد البحث عن مواصفات ذلك الهاتف سوف نعرض لكم الآن أهم وأبرز مواصفات هاتف Huawei Nova 12s.

اسم الهاتف Huawei Nova 12s نوع الهاتف هاتف ذكي عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم عدد الرامات ٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ٢٥٦ جيجا بايت نسبة قوة الشحن ٦٦ وات ألوان الهاتف متوافرا باللون الأبيض والأزرق عدد الكاميرات ٣ كاميرات دقة الكاميرا الأمامية ٦٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل قوة البطارية ٤٥٠٠ ملي امبير نوع المعالج Snapdragon 778G 4G الشرائح التي يدعمها G2 G3 G4 G5

مميزات هاتف Huawei Nova 12s

قد يظن الكثيرون أن ذلك الهاتف يتشابه أو نسخة أخرى من هاتف Huawei Nova 12 الذي صدر أواخر العام الماضي، ولكنه يختلف عنه في بعض المواصفات والمميزات الإضافية، ومن مميزاته ما يلي:

ومن أول مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات والصور.

بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم كاميرا أمامية ذات جودة وكفاءة عالية لا مثيل لها حيث تصل دقتها إلى ٦٠ ميجا بيكسل يمكنك من الحصول على صورة سيلفي نقية وجميلة وواضحة جدا.

كذلك أيضاً يدعم ذلك الهاتف كاميرا خلفية بدقة عالية أيضاً للحصول على صورة شخصية ملونة وجميلة.

وليس ذلك فحسب بل إنه يدعم أيضاً معالج قوي ومعدل تحديث قوي لتنتقل بين الصفحات بكل سهولة ويسر.

سعر هاتف Huawei Nova 12s