تثبيت تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا

نقدم لكم طريقة تثبيت تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في الدورة الودية التي يشارك فيها أربع فرق مصر وتونس ونيوزيلندا وكرواتيا، حيث تعد هذه البطولة فرصة كبيرة لمدير المنتخب الوطني المصري حسام حسن لخلق الانسجام ما بين الفريق، ولا سيما وأنها التجربة الأولي لحسام حسن وإبراهيم حسن، بعدما تولي المسؤولية خلال الأيام القليلة الماضية، أملا في تحقيق الصعود إلى بطولة كأس العالم القادمة 2026.

تثبيت تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم ونيوزيلندا

تنطلق صفارة مباراة المنتخب الوطني المصري مع نظيره النيوزيلندي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، لذا يمكنكم مشاهدة المباراة حصريا على قناة on time sports وذلك عبر التردد الجديد كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: hd.

أهم برامج قنوات on time sports

بعد تحميل قنوات اون تايم سبورت الجديدة يمكنكم متابعة أحدث البرامج والفقرات التحليلية للمباريات خاصة كرة القدم، من أهم هذه البرامج الرياضية التي تبقي مشاهدة كبيرة من قبل المتابعين في مصر والوطن العربي كل من التالي:

برنامَج الهداف الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد.

برنامَج ملعب on time sports.

الدرجة الثالثة الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فائق.

برنامج اون تايم تقديم الإعلامي احمد شوبير.

تقديم الإعلامي احمد شوبير. كل الملاعب وبرنامج 60 دقيقة.

جَمهور التالية.

ستاد كرة اليد.

صباح أون تايم سبورت.

وغيرها من البرامج الحوارية الرائعة مثل برنامَج الاستديو التحليلي الذي يتم فيه مناقشة كافة المباريات والبطولات الأفريقية والمحلية من الدوري المميزة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا 2024

يلتقي المنتخب الوطني المصري مع منتخب نيوزيلندا يوم الجمعة الساعة العاشرة بتوقيت القاهره الموافق 22 مارس 2024 الموافق الثاني عشر من شهر رمضان 1445، على ملعب استاد العاصمة الجديد بحضور 30 ألف متفرج.