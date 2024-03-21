موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 بالزيادة الرئاسية 15% “الفلوس في محفظتك قبل العيد”

مضت العشر الأُول من شهر رمضان المبارك، وبالتزامن مع نهاية شهر مارس واقتراب بداية شهر أبريل، نجد أصحاب المعاشات يتساءلون عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024، خصوصًا أن البعض يعتقد أن تِلك المعاشات سيتم صرفها بعد العيد وتأخير الموعد، فدعونا نوضح لكم ما وضحته التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

يتم صرف المعاشات الخاصة بالموظفين المتقاعدين عن العمل في الموعد الرسمي لها، وهو اليوم الأول من الشهر الميلادي، على أن تستمر عملية الصرف لمدة سبع أيام متواصلة، وبالفعل سيحصل أصحاب المعاشات على معاشهم بالزيادة المقررة الفترة السابقة قبل حلول عيد الفطر المبارك، وبالتالي لا يوجد تبكير من الأساس، ويأتي موعد الصرف كالتالي:

يوم الاثنين موافق 1 من أبريل 2023.

عملية الصرف مستمرة إلى يوم الأحد 7 أبريل 2024.

أين مكان صرف معاشات أبريل 2024؟

وضحنا لكم موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024، وهذا الموعد سيتم صرف المعاش شامل الزيادة الرئاسية الأخيرة، والتي كانت بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 15%، وهذا لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وقيمة الزيادة تتراوح من 170 جنيه مصري وإلى مبلغ 1635 جنيه على حسب الدرجة الوظيفية، وسيكون متاح للشخص استلام معاشه من الأماكن التالية: