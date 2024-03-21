بالسمن البلدي وبدون تشققات.. الغريبة الدايبه الناعمة بأسهل طريقه ومكونات ها تعملي غريبه المحلات

مع اقتراب نهاية أول عشرة أيام من شهر رمضان يبدأ العديد من ربات البيوت في البحث عن مكونات عمل الغريبة الناعمة في البيت بكل سهولة وطريقة التحضير، حيث يكثر تحضيرها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتتعدد الحلويات التي تحضر بشكل عام، لكن يوجد أنواع تتناسب مع جميع أذواق الجميع، ومنها الغريبة الناعمة والبسكويت،وسوف نقدم لكم مكونات عمل الغريبة الناعمة وطريقة التحضير في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل الغريبة الدايبه الناعمة

مكونات الغريبة

تعتبر مكونات عمل الغريبة الناعمة في البيت اكثر المواضيع بحثا وذلك مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث تعتبر الغريبة هي واحدة من الحلويات الأكثر شهرة التي تتناول في عيد الفطر، حيث تتميز هذه الحلوى بقوامها الناعم، لذلك يفضلها العديد من الناس، ويتم إعداد الغريبة في المنزل، وهي واحدة من أسهل أصناف المعجنات التي يمكن تحضيرها في المنزل في عيد الفطر، ولكي يتم تحضير الغريبة في المنزل بقوام ناعم يجب استخدام عدد من المكونات أثناء تصنيع الغريبة وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

4 أكواب دقيق أبيض منخول.

1 كوب ونصف سكر ناعم.

2 كوب سمنة بلدي.

كمية قليلة من الفانيليا تساوي ملعقة صغيرة.

بياض بيضة واحدة فقط.

رشة ملح.

فول سوداني للتزيين.

طريقة تحضير الغريبة الناعمة

يتم تحضير الغريبة الناعمة في البيت بطريقة سهلة، حيث يتم اتباع خطوات بسيطة لتحقيق قوام لين وناعم للغريبة تجعلها تذوب في الفم. الخطوات التي يُتبعها لتحضير الغريبة الناعمة عبارة عن: