بالسمن البلدي وبدون تشققات.. الغريبة الدايبه الناعمة بأسهل طريقه ومكونات ها تعملي غريبه المحلات
الغريبة الدايبه الناعمة
مع اقتراب نهاية أول عشرة أيام من شهر رمضان يبدأ العديد من ربات البيوت في البحث عن مكونات عمل الغريبة الناعمة في البيت بكل سهولة وطريقة التحضير، حيث يكثر تحضيرها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتتعدد الحلويات التي تحضر بشكل عام، لكن يوجد أنواع تتناسب مع جميع أذواق الجميع، ومنها الغريبة الناعمة والبسكويت،وسوف نقدم لكم مكونات عمل الغريبة الناعمة وطريقة التحضير في المنزل بكل سهولة.
طريقة عمل الغريبة الدايبه الناعمة
مكونات الغريبة
تعتبر مكونات عمل الغريبة الناعمة في البيت اكثر المواضيع بحثا وذلك مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث تعتبر الغريبة هي واحدة من الحلويات الأكثر شهرة التي تتناول في عيد الفطر، حيث تتميز هذه الحلوى بقوامها الناعم، لذلك يفضلها العديد من الناس، ويتم إعداد الغريبة في المنزل، وهي واحدة من أسهل أصناف المعجنات التي يمكن تحضيرها في المنزل في عيد الفطر، ولكي يتم تحضير الغريبة في المنزل بقوام ناعم يجب استخدام عدد من المكونات أثناء تصنيع الغريبة وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:
- 4 أكواب دقيق أبيض منخول.
- 1 كوب ونصف سكر ناعم.
- 2 كوب سمنة بلدي.
- كمية قليلة من الفانيليا تساوي ملعقة صغيرة.
- بياض بيضة واحدة فقط.
- رشة ملح.
- فول سوداني للتزيين.
طريقة تحضير الغريبة الناعمة
يتم تحضير الغريبة الناعمة في البيت بطريقة سهلة، حيث يتم اتباع خطوات بسيطة لتحقيق قوام لين وناعم للغريبة تجعلها تذوب في الفم. الخطوات التي يُتبعها لتحضير الغريبة الناعمة عبارة عن:
- أولا يجب أن يتم خفق السمنة حتى يصير لونها فاتح مقارب للأبيض وهذا الذي يكسب الغريبة القوام الطري.
- ومع استمرار عملية الخفق يضاف السكر بالتدريج.
- يتم إضافة بياض البيضة والذي يكسب الغريبة قوام مرن وقوي وخفيف.
- نلف الغريبة بورق سترتش ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.
- بعد ذلك قم بتشكيل العجينة على هيئة كرات حجمها صغير مع الضغط عليها بخفة.
- نحضر صينية فرن واسعة مبطنة بورق الزبدة ونرص فيها كرات الغريبة.
- بعد ذلك نقوم بوضع الفول السوداني في منتصف هذه الكرات.
- نقوم برص الغريبة في الصينية المبطنة بورق الذبدة وإدخالها فرن ساخن.
- ندخل الصينية الفرن المحمى وننتظر حوالي 20 دقيقة، كي تنضج تماماً.
- نترك الغريبة تبرد تماماً في نفس الصينية.