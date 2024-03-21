مع بداية فصل الربيع.. امتى معاد شم النسيم 2024؟ تعرف على معاد شم النسيم في مصر

موعد شم النسيم فى مصر 2024 يتساءل الناس كثيرا عن موعد شم النسيم في مصر 2024 بعد إعلان المعهد القومي للأبحاث الفلكية بحلول شهر الربيع 2024، فشم النسيم عيد مصري قومى يحتفل به المصريون منذ أكثر من 4000 عام وإلى الآن فهو عادة متوارثة عند المصريين ولمتابعة المزيد من التفاصيل تابع معنا.

شم النسيم المصري

يوم شم النسيم هو إجازة رسمية عند المصريين لأنه بمثابة احتفال لهم منذ القدماء المصريين والذين كانوا يسمونه يوم الحصاد لأنه كان يتميز باعتدال الجو وازدهار الزهور والورود. وبعد إعلان المعهد القومي للأبحاث الفلكية عن بداية فصل الربيع أصبح الكل يتساءل عن موعد شم النسيم والذي تم الرد عليه من المعهد بأنه يوم 6 مايو 2024 الموافق 27 شوال 1445 مع استمرار عدم استقرار الجو .

موعد شم النسيم فى مصر 2024

مع بداية فصل الربيع وطبقا للدراسات التي أُجريت في هذا المجال فإن فصل الربيع يستمر سنة 2024 إلى حوالى 92 يوما من 6 مايو 2024 حتى 20 يونيو 2024 بدايات فصل الصيف. أما عن رياح الخماسين في فصل الربيع فتشهد حالة الجو في مصر في الفترة القادمة من شهر مارس تقلبات جوية نظراً لنشاط رياح الخماسين، فهي رياح جنوبية شرقية تأتى من الصحراء الكبرى محملة بالرمال والأتربة وصولا إلى مصر وشبه الجزيرة العربية وتصل أثارها إلى انعدام الرؤية وحجب الشمس في بعض الأحيان.

الإحتفال بشم النسيم 2024

مظاهر الإحتفال موجودة من أيام القدماء المصريين لكن مع حدوث بعض التغيرات الملائمة للعصر الحالي وهذه المظاهر تظهر في :-