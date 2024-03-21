“إبسط معاشك زاد” زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 في هذا الموعد ورابط الاستعلام عن الزيادة
أفادت الجهة المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية بأنباء سارة تخص زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024، حيث جاء هذا الإعلان مواكبًا للنقاشات الدائرة بين الناس حول تحسين المعاشات وزيادتها في الآونة الأخيرة، وتسعى الإدارة في الجزائر جاهدة لرفع مستوى الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، لا سيما بعد التحديات الاقتصادية الصعبة وحالة الركود التي وقعت على العالم في السنوات الأخيرة، ومن هنا بادرت السلطات بطرح سلسلة من المبادرات الداعمة لجميع الشرائح.
زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024
صرح الرئيس السابق لقطاع الأمن في الجزائر بتحديد موعد لزيادة رواتب المتقاعدين خلال العام الجاري 2024، على أن يتم البدء في تنفيذ الزيادة بداية من أول مايو للسنة المحددة، وتأتي هذه الزيادة كجزء من خطة الدعم الموجهة للمتقاعدين بناءً على توجيهات من رئيس الجمهورية الجزائرية، ومن المقرر أن تكون الزيادة بمعدل 5% للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن 20 ألف دينار جزائري، في حين ستكون الزيادة بمعدل 4% لمن تفوق رواتبهم التقاعدية هذا القدر.
الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024 الجزائر
وبعد الأخبار المنتشرة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 يتطلع جميع المستفيدين من تلك الرواتب في الاستعلام عن الزيادة الجديدة، والتي يمكن من خلال الخطوات الآتية:-
- الخطوة الأولى: الولوج إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لموقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الوطني من هنا.
- الخطوة الثانية: سجل دخولك إلى الموقع.
- الخطوة الثالثة: قم بالضغط على أيقونة البحث عن رواتب التقاعد.
- الخطوة الرابعة: أدخل كافة البيانات التي تطلب منك بدقة.
- الخطوة الخامسة: بعد ذلك، اضغط على أيقونة إرسال.