“إبسط معاشك زاد” زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 في هذا الموعد ورابط الاستعلام عن الزيادة

أفادت الجهة المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية بأنباء سارة تخص زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024، حيث جاء هذا الإعلان مواكبًا للنقاشات الدائرة بين الناس حول تحسين المعاشات وزيادتها في الآونة الأخيرة، وتسعى الإدارة في الجزائر جاهدة لرفع مستوى الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، لا سيما بعد التحديات الاقتصادية الصعبة وحالة الركود التي وقعت على العالم في السنوات الأخيرة، ومن هنا بادرت السلطات بطرح سلسلة من المبادرات الداعمة لجميع الشرائح.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

صرح الرئيس السابق لقطاع الأمن في الجزائر بتحديد موعد لزيادة رواتب المتقاعدين خلال العام الجاري 2024، على أن يتم البدء في تنفيذ الزيادة بداية من أول مايو للسنة المحددة، وتأتي هذه الزيادة كجزء من خطة الدعم الموجهة للمتقاعدين بناءً على توجيهات من رئيس الجمهورية الجزائرية، ومن المقرر أن تكون الزيادة بمعدل 5% للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن 20 ألف دينار جزائري، في حين ستكون الزيادة بمعدل 4% لمن تفوق رواتبهم التقاعدية هذا القدر.

الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024 الجزائر

وبعد الأخبار المنتشرة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 يتطلع جميع المستفيدين من تلك الرواتب في الاستعلام عن الزيادة الجديدة، والتي يمكن من خلال الخطوات الآتية:-